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Зеленський привітав народ США з Днем незалежності. У ЗСУ повідомили про особливе привітання

«Бажаю миру та процвітання вашій прекрасній країні», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський привітав американський народ із Днем незалежності та подякував за підтримку України.

«Щиро вітаю американський народ із Днем незалежності! Дякую президенту Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всім американцям за непохитну підтримку України, незламну відданість у захисті наших спільних ідеалів свободи та демократії» – написав він у твіттері.

«Бажаю миру та процвітання вашій прекрасній країні. Нехай кольори американського прапора назавжди залишаються символом свободи, мужності та патріотизму, надихаючи всіх людей вільного світу», – додав Зеленський.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук також привітав американський народ з Днем незалежності США. Він також повідомив, що «підписані 4-м липня 2023 року бомби та ракети, надані американськими партнерами, уже досягли своїх цілей».

4 липня американці відзначають День незалежності США.

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