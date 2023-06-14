Підконтрольна Лукашенку компанія стала єдиним постачальником до Білорусі забороненого раніше італійського алкоголю – ЗМІ

Державна компанія «Беларусьторг» завозить у Білорусь італійський алкогольний напій Aperol, з’ясував «Білоруський слідчий центр». Повідомляється, що ексклюзивне право на продаж напою отримала мережа Wine&Spirits.

У мережі розслідувачам повідомили, що, найімовірніше з наступного місяця напій буде доступний практично скрізь у роздрібі.

Італійський Aperol зник з полиць білоруських магазинів у 2017 році. Причиною для заборони влада називала наявність у його складі синтетичного барвника Е110.

Барвник, як з’ясували розслідувачі, і тепер нікуди не зник і вказаний на етикетці напою.

На сьогодні журналістам не вдалося знайти бодай згадку про заборону італійського напою у білоруському реєстрі небезпечних товарів Держстандарту. Водночас у Держстандарті журналістам не пояснили, чому напій знову з’явився у продажу.

На етикетці Aperol написано, що алкоголь до Білорусі постачає «Беларусьторг». Компанія належить управлінню справами Олександра Лукашенка, яке до 2021 року очолював його соратник Віктор Шейман. Свою продукцію компанія, зокрема, продає різним держструктурам: від шкіл до військових частин.

Апероль – італійський гіркий аперитив яскравого оранжевого кольору міцністю 11 градусів. Є інгредієнтом популярного коктейлю «Апероль Спрітц».