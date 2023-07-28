НАЗК направило до суду протокол про адмінправопорушення щодо ексзаступника глави ОП Тимошенка

Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо ексзаступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенка.



Як повідомляє пресслужба агентства, він не з’явився до НАЗК для вручення протоколу про вчинення ним низки правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність.

У НАЗК кажуть, що Тимошенку направили офіційне запрошення на 15:00 28 липня 2023 року, але, попри обіцянку прибути, він до агентства не з’явився – протокол йому надішлють поштою для ознайомлення.

Під час перевірки агентство встановило, що Тимошенко використовував повноваження у особистих інтересах та двічі порушив визначені законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

«Обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Державної прикордонної служби України з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину», – йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, також експосадовець протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі «Emili Resort», зокрема, двічі – разом з дружиною і сином. Підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тис. він грн не зміг.Влітку 2022 року Тимошенко отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.

Ще одним епізодом є вчинення ним дій в умовах реального конфлікту інтересів, додають в агентстві.

Кирило Тимошенко наразі це повідомлення НАЗК не коментував.

У січні Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника голови Офісу президента, яку він обіймав з 2019 року. Він був координатором програми «Велике будівництво».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимошенко в Офісі президента України відповідав за відновлення житла та інфраструктурних об’єктів на звільнених територіях.

Звільненню Тимошенка передувало відкриття кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом», та проведення обшуків у Дніпрі у фігурантів справи, серед яких – на той час голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.