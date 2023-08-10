Медіа: Microsoft у вересні припинить продовжувати ліцензії російським користувачам

Американський розробник програмного забезпечення Microsoft припинить після 30 вересня продовжувати ліцензії російським компаніям. Про це повідомляє агентство TelecomDaily із посиланням на лист технічної підтримки Microsoft Online Services одному з клієнтів, передає російська служба Радіо Свобода.

У повідомленні йдеться, що Microsoft не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок за послуги в Росії. Активні підписки діятимуть до кінця терміну, що залишився. Продовжити їх буде неможливо. Представник Microsoft у розмові з Forbes уточнив, що рішення ухвалено відповідно до санкцій Євросоюзу, США та Великої Британії.

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Microsoft ухвалила рішення зупинити продажі на російському ринку в березні минулого року через повномасштабне вторгнення Росії до України. При цьому навесні 2023 року російські представництва міжнародних компаній, які не потрапили під санкції, почали одержувати від корпорації пропозиції щодо продовження ліцензії на софт. На думку експертів, Microsoft намагалася зберегти присутність на ринку.

Співрозмовники Forbes зазначають, що продуктами американського розробника у Росії продовжують користуватися до 90% корпоративних клієнтів. На думку фахівців, неможливість отримувати оновлення зменшить безпеку корпоративних мереж і зробить їх більш уразливими для хакерів.

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«Безшовно» перейти на софт російських розробників не вдасться. Користувачам доведеться звикати до нових інтерфейсів, перебудовувати бізнес-процеси, а IT-фахівцям – збирати нову паралельну інфраструктуру з російських рішень, зазначає Forbes.

Після нападу Росії на Україну наприкінці лютого 2022 року понад тисячу організацій згорнули свою діяльність на російському ринку, кілька сотень повністю залишили країну.