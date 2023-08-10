IT-фахівець із РФ створив пародійний застосунок для доносів. 20% звернень виявилися серйозними

Жартівливий інтернет-застосунок «Мій донос» за пів року зібрав понад 5 тисяч звернень, повідомляє російська служба Радіо Свобода 10 серпня. Більшість із них були жартівливими, але приблизно одна п’ята виявилася справжніми доносами.

Програма була розроблена як пародія, проте багато повідомлень були написані всерйоз. Найчастіше користувачі вимагали притягти своїх сусідів чи знайомих до відповідальності за критику війни в Україні та президента Росії Володимира Путіна.

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Застосунок «Мій донос» запустив у січні цього року IT-фахівець із Москви, який переїхав до Європи. За дизайном він схожий на офіційні російські сайти, такі як «Держпослуги». В описі програми користувачам пропонувалося повідомити про помічені правопорушення.

Вже до травня цього року програму завантажили з Google Play понад 10 тисяч осіб, надійшло понад п’ять тисяч повідомлень. Російське видання «Можемо пояснити» їх проаналізувало.

Більшість повідомлень виявилися жартівливими чи засуджували самі доноси як явище. Однак близько 20% становлять справжні доноси, зі згадуванням особистих даних «порушників». Більшість із них могли б стати приводом для порушення справ за статтями про фейки та дискредитацію армії.

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Користувачі писали про сусідів чи товаришів по службі, які «погано відгукувалися про спеціальну воєнну операцію» (як у Росії називають війну проти України) або «обзивали Путіна». Багато хто також передає інформацію про тих, хто ховається від мобілізації або призову до армії.

Розробник програми обіцяє, що дані з повідомлень нікуди не потраплять. Він сподівається, що таким чином допоможе людям, на яких пишуть доноси, направивши донощиків хибним шляхом.