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Росія: антивоєнного активіста засудили до 1,5 року за ґратами

Дмитро Скуріхін у залі суду

У Росії антивоєнного активіста та підприємця Дмитра Скуріхіна засудили до півтора року позбавлення волі у справі про повторну «дискредитацію» російської армії. Про це 3 серпня повідомляє «Сота».

Скуріхін писав на своєму магазині в селі Русько-Висоцьке Ленінградської області антивоєнні гасла та назви українських міст, які постраждали від дій російської армії. Загалом із 2014 року Скуріхін розмістив на фасаді близько 200 політичних плакатів.

У травні 2022 року Скуріхіна оштрафували на 45 тисяч рублів за протоколом про «дискредитацію» російської армії через антивоєнний ролик, який активіст опублікував у своєму телеграм-каналі.

Пізніше проти нього порушили кримінальну справу про повторну «дискредитацію» армії через антивоєнні написи на його магазині. У лютому 2023 року проти нього порушили другу кримінальну справу щодо «дискредитації». Приводом для цього став одиночний пікет Скуріхіна на річницю початку повномасштабної війни проти України.

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