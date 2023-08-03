МЗС і Лавров втратили вплив на ухвалення рішень у Росії – Бі-Бі-Сі

Російське МЗС упродовж останніх років лише слухняно виконує вказівки Кремля, а дипломати перетворилися на пропагандистів і «роботів», нездатних вплинути на позицію президента Володимира Путіна, який віддав перевагу силі перед мовою дипломатії. Такий висновок містить матеріал російської служби Бі-Бі-Сі, присвячений історії взаємодії російського МЗС із країнами Заходу за влади Путіна.

За цими даними, навіть високопосадовці МЗС не брали участь у розробці так званих «вимог гарантій безпеки» Росії, висунутих у грудні 2021 року. Хоча опублікований цей фактичний ультиматум від імені МЗС, насправді він був складений у Кремлі. Неготовність країн НАТО виконати вимоги про відмову від можливого майбутнього розширення альянсу стала для Путіна одним із приводів для початку вторгнення в Україну.

Ще за кілька місяців до публікації російських вимог західні дипломати відзначили зміни в поведінці їхніх російських колег. Зокрема, реакції заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова на переговорах у Москві в жовтні 2021 року «шокували» заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд, пише Бі-Бі-Сі з посиланням на джерела, які знають про це від самої Нуланд. Рябкова і заступника міністра оборони Олександра Фоміна, який був у кімнаті, вона описала як «роботів із папірцями»; ті ніби «вели бесіду заради людей, яких не було в кімнаті», зачитуючи за папірцем вимоги Кремля. До цього американські дипломати знали Рябкова як «практичного та спокійного переговорника».

Дипломат Борис Бондарєв, який працював у Женеві, перш ніж звільнитися на знак протесту проти російської агресії, розповів, як були сприйняті в грудні 2021 року російські вимоги: «Здивувалися не тільки адресати на Заході, а й співробітники МЗС Росії». Про походження документа нічого не знав і начальник Бондарєва: «Дзвонять, довго зʼясовують. У результаті зʼясовується, що це прийшло з Кремля, що в МЗС ніхто навіть не поставив запитань! Усі сказали: «Так точно! Будемо виконувати». Ми люди маленькі, від нас нічого не залежить, як кажуть у нас».

Ті ж Фомін та Рябков 10 січня 2022 року провели переговори з представниками США в Женеві, на яких, як стверджує Бондарєв, поводилися вкрай агресивно, заявляючи: «Нам потрібна Україна! Ми без України нікуди не поїдемо!»

При цьому, як стверджують джерела Бі-Бі-Сі, виявлена Заходом у відповіді на ультиматум готовність до переговорів про стратегічну стабільність «приємно здивувала» російських дипломатів, які були готові до домовленостей із Заходом, але «Путін уже вирішив воювати, а спілкування з НАТО виявилося лише димовою завісою».

«Вплинути на Путіна дипломатам на той момент було вже не до снаги», – зазначає Бі-Бі-Сі.

Як ідеться в розслідуванні, остаточно МЗС було усунуто від ухвалення рішень після подій 2014 року в Україні, коли Путін став «у ручному режимі» визначати політику щодо Києва. Підсумком цього стало те, що міністр закордонних справ Сергій Лавров дізнався про вторгнення в Україну лише за кілька годин до його початку.

Те, що, попри «деградацію» зовнішньополітичного відомства, дипломати майже не залишають держслужбу, співрозмовники Бі-Бі-Сі пояснили силою звички та браком мужності: «Ці люди досить розумні, але їм бракує мужності, щоб щось зробити. Вони просто довго працюють на цих посадах. Вони «виживальники». Апаратники при путінізмі», – характеризує російських дипломатів колишній високопосадовець Білого дому Бен Роудс.