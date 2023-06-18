«Типове російське шахрайство»: Подоляк щодо зустрічі Путіна з лідерами африканських країн

В Офісі президента України відреагували на зустріч президента РФ Володимира Путіна з лідерами африканських країн.

«Типове російське... шахрайство. Військовий злочинець, який перебуває у міжнародному розшуку і має ордер на арешт, скаржиться африканським лідерам, що він діє виключно в рамках Статуту ООН», – зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.

Подоляк нагадав, що «саме Росія є агресором та порушує Статут ООН, а саме вдерлася на територію України, окупувала частину території, вбиває, катує, депортує людей».

«Що говорить статут ООН про демонстративні страти, катування в'язнів і показові процеси? Можливо, в МДІМО (Московському державному інституті міжнародних відносин –ред.) викладають якусь іншу версію міжнародного права?», – додав Подоляк.

Лідери африканських країн, з якими Путін зустрівся 17 червня у Санкт-Петербурзі, прибули до України, а потім до Росії з мирною місією. Як повідомляло агентство Reuters, вони підготували план зміцнення довіри між Москвою та Києвом, покликаний підготувати ґрунт для переговорів між країнами.

16 червня цей план відкинув президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що переговори неможливі, допоки Росія не виведе війська з території країни. 17 червня Путін заявив, що Москва «відкрита до діалогу», але до нього не готова Україна.

Президент Росії Володимир Путін на переговорах із лідерами африканських країн 17 червня продемонстрував текст, який він назвав «договором про постійний нейтралітет та гарантії безпеки Україні».

За його твердженням, угода була підготовлена на переговорах Москви та Києва в Стамбулі в березні 2022 року. Він заявляє, що підписання документа, що складався з 18 статей, було начебто зірване Україною.