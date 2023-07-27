Росія: активісту Скуріхіну загрожує 2,5 року увʼязнення за плакат «Вибач, Україно»

У Росії державний обвинувач вимагає засудити до двох з половиною років колонії Дмитра Скуріхіна – підприємця та активіста із села Русько-Висоцьке в Ленінградській області. Про це повідомляє «Сота» із зали суду.

Скуріхіна звинувачують у кількох епізодах «дискредитації» російської армії. Спочатку справу порушили через те, що на магазині бізнесмена з'явилися політичні та антивоєнні написи та плакати.

Вдруге Скуріхіна звинуватили у «дискредитації», коли він у річницю повномасштабного вторгнення в Україну вийшов на одиночний пікет із плакатом «Вибач, Україно». У суді обвинувач запропонував знищити плакат.

Дмитро Скуріхін – колишній опозиційний депутат, брав участь у виборах до Держдуми. У такий спосіб висловлювати свою позицію щодо ситуації в Росії, попри невдоволення місцевої влади, Скуріхін почав з часу окупації Криму. До цього обклеював свій автомобіль гаслами на кшталт «Скажи Путіну ні».