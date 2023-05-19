Росія: політику Ройзману присудили штраф за «повторну дискредитацію армії»

Суд у російському місті Єкатеринбург засудив колишнього мера цього міста Євгена Ройзмана до штрафу на суму 260 тисяч рублів (це близько 120 тисяч гривень) у кримінальній справі про так звану «повторну дискредитацію армії», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Справа проти Ройзмана, відомого опозиційними поглядами та різкими та іронічними коментарями в інтернеті, була порушена у серпні 2022 року через його ролик у мережі YouTube, присвячений війні в Україні. Як повідомляло видання It's My City, згідно з обвинувальним висновком, Ройзман дискредитував російську армію тим, що назвав «спецоперацію» в Україні війною, а символ Z – «зігою».

Раніше Ройзмана тричі притягували до адміністративної відповідальності за статтею про дискредитацію – за антивоєнні висловлювання.

На захист Ройзмана виступили багато відомих людей, зокрема співачка Алла Пугачова та вдова колишнього президента Росії Наїна Єльцина.

Колишній мер Єкатеринбурга після ухвалення вироку назвав його «виправдувальним за нинішніх умов». Він зазначив, що його завданням було «не сісти» та «не наговорити собі на новий термін і залишитися на своїх позиціях». Він також зазначив, що не планує подавати апеляцію.

До набрання вироком чинності Ройзману, як і під час слідства, буде заборонено користуватися інтернетом, відвідувати публічні місця та спілкуватися з усіма, крім адвоката. Під слідством Ройзман відбув арешт терміном 14 діб через розміщені в соціальній мережі «ВКонтакте» коментарів від його імені. Ройзман заявив, що не користується цією соцмережею.

За статтею про повторну дискредитацію армії Ройзману могло загрожувати до трьох років позбавлення волі. Провину він не визнав.

Євген Ройзман – відомий регіональний політик, колишній депутат Держдуми. Був обраний мером Єкатеринбурга в 2013 році. Згодом у місті скасували прямі вибори мера.