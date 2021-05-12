У Росії заарештували ексмера Єкатеринбурга, солідарного з Навальним

Колишній мер російського міста Єкатеринбурга і ексдепутат Держдуми Євген Ройзман 12 травня був заарештований на дев’ять діб за організацію акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального 31 січня. Суд вважає, що політик підтримав захід своїми повідомленнями в твітері, передають російські засоби інформації.

За версією поліції, Ройзман організовував акцію своїми твітами «Треба виходити 31-го. Я буду», «Тварюки, треба виходити» і «Вони роблять усе можливе, щоб 31-го вийшло якомога більше людей. Дебілам головне не заважати». Обвинувач заявив, що в повідомленнях є час і місце проведення акції, отже автор був її організатором.

Ройзман свою провину заперечує. Він сказав, що так до кінця і не зрозумів, у чому його звинувачують. Перед засіданням у Жовтневому суді Єкатеринбурга він сказав, що востаннє був під арештом 38 років тому.

12 травня на політика було складено два протоколи через акції на підтримку Навального 21 квітня. Його звинуватили в організації ходи та участі в ній. У березні він двічі був оштрафований за акції 23 і 31 січня. Якщо його визнають винним у такому правопорушенні ще раз, він може стати обвинуваченим за кримінальною статтею про неодноразове порушення правил проведення публічних акцій.

Акції на підтримку Навального відбулися в Росії взимку після арешту опозиціонера, який повернувся після лікування в Німеччині до Москви. Політик був відправлений до колонії до літа 2023 року. За ґратами він оголошував голодування, після чого його прихильники організували мітинги з вимогою забезпечити йому доступ до незалежних від виправної системи лікарів. На всіх цих заходах були затримані тисячі учасників, проти них порушені десятки кримінальних справ.