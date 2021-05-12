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12 травня 2021, Київ 15:22
Новини | Міжнародні

У Росії заарештували ексмера Єкатеринбурга, солідарного з Навальним

Колишній мер четвертого за числом населення міста Росії, Єкатеринбурга, Євген Ройзман 12 травня був заарештований на дев’ять діб за організацію акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального

Колишній мер російського міста Єкатеринбурга і ексдепутат Держдуми Євген Ройзман 12 травня був заарештований на дев’ять діб за організацію акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального 31 січня. Суд вважає, що політик підтримав захід своїми повідомленнями в твітері, передають російські засоби інформації.

За версією поліції, Ройзман організовував акцію своїми твітами «Треба виходити 31-го. Я буду», «Тварюки, треба виходити» і «Вони роблять усе можливе, щоб 31-го вийшло якомога більше людей. Дебілам головне не заважати». Обвинувач заявив, що в повідомленнях є час і місце проведення акції, отже автор був її організатором.

Ройзман свою провину заперечує. Він сказав, що так до кінця і не зрозумів, у чому його звинувачують. Перед засіданням у Жовтневому суді Єкатеринбурга він сказав, що востаннє був під арештом 38 років тому.

12 травня на політика було складено два протоколи через акції на підтримку Навального 21 квітня. Його звинуватили в організації ходи та участі в ній. У березні він двічі був оштрафований за акції 23 і 31 січня. Якщо його визнають винним у такому правопорушенні ще раз, він може стати обвинуваченим за кримінальною статтею про неодноразове порушення правил проведення публічних акцій.

Акції на підтримку Навального відбулися в Росії взимку після арешту опозиціонера, який повернувся після лікування в Німеччині до Москви. Політик був відправлений до колонії до літа 2023 року. За ґратами він оголошував голодування, після чого його прихильники організували мітинги з вимогою забезпечити йому доступ до незалежних від виправної системи лікарів. На всіх цих заходах були затримані тисячі учасників, проти них порушені десятки кримінальних справ.

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