За диверсію на залізниці в РФ дали 22 роки колонії

Російський військовий суд засудив громадянина Росії та України Сергія Бєлавіна до 22 років колонії, а також до штрафу 600 тисяч рублів за звинуваченням у диверсії на залізниці.

За версією слідства, у червні 2022 року Бєлавін прибув до Росії «під виглядом трудової діяльності», виготовив вибуховий пристрій із дистанційним керуванням та встановив його на залізниці в Брянській області.

Бєлавін застосував пристрій, коли залізницею проходив вантажний потяг із Білорусі, стверджує слідство. Локомотивна бригада не постраждала, потяг та полотно отримали пошкодження, на дільниці «на тривалий час» зупинився рух.

Бєлавіна затримали та висунули йому звинувачення за кримінальними статтями про теракт, проходження навчання терактам, незаконне зберігання вибухових речовин та незаконне виготовлення вибухового пристрою.

Після повномасштабного вторгнення в Україну російська влада розпочала переслідування за антивоєнні виступи та висловлювання.

За підрахунками «ОВД-Инфо», кримінальні справи за антивоєнну позицію порушили щонайменше проти 636 людей, 39 із них звинувачують за статтею про теракт за спробу чи намір підпалити військкомат чи підірвати обʼєкти залізничної інфраструктури.