ЗМІ: у російській Курській області пошкоджений залізничний міст

У російській Курській області частково обвалився залізничний міст. Про це повідомляє російська агенція Іnterfax з посиланням на губернатора області Романа Старовойта.
Він стверджує, що це була диверсія.
Курська область межує з українською Сумською областю.
У російських областях, що межують із Україною, з 11 квітня запровадили «жовтий» (високий) рівень терористичної небезпеки. Він діє в Курській, Бєлгородській, Брянській областях, двох районах Воронезької області, двох районах Краснодарського краю, що межують з Україною морем, а також на півночі окупованого Росією Криму.
Генштаб Збройних сил України раніше попереджав, що влада Росії може вдатися до провокацій на своїй території для виправдання рішення про «продовження затяжної, виснажливої війни».
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