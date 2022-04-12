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Біля кордону з Україною у російській Бєлгородській області пошкоджена залізниця

Ілюстративне фото. За даними Пентагону, Росія перекидає свої військові підрозділи до російського міста Бєлгород з метою подальшого наступу на Україну.

У Росії у Бєлгородській області, що межує з Україною, пошкоджено залізничні колії. Про це написав у телеграмі губернатор області В'ячеслав Гладков. Про причини події він обіцяв повідомити пізніше.

Пізніше в мережі з'явилися інші фотографії з місця події, на них видно серйозні пошкодження залізничних колій і, можливо, навіть мосту.

Шебекінський район( Бєлгородської області), де пошкоджена залізниця, межує із Харківською областю.

8 квітня у Пентагоні повідомляли, що Росія перекидає свої військові підрозділи до російських міст Бєлгород та Валуйки з метою подальшого наступу на Україну.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.

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