У Росії «небажаною організацією» оголосили CIT, яка в лютому 2022-го попередила про російське вторгнення

Генпрокуратура Росії 10 серпня визнала «небажаною організацією» команду розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

У повідомленні Генпрокуратури йдеться, що «електронну платформу, яка спочатку називалася War in Ukraine», створив Руслан Левієв (Карпук), який переховується за кордоном від кримінального переслідування спільно з учасниками «Фонду боротьби з корупцією», визнаного в Росії екстремістською організацією.

«Основною метою групи псевдожурналістів є збирання та опублікування інформації про Збройні сили Російської Федерації, в тому числі персональних даних російських військовослужбовців, яка використовується надалі для дискредитації», – стверджує Генпрокуратура.

Conflict Intelligence Team – група незалежних розслідувачів, яка збирає дані про війну в Україні, зокрема, за відкритими джерелами. З початку війни команда відстежує, що відбувається на фронті, та дає щоденні зведення про перебіг боїв.

За кілька днів до 24 лютого аналітики констатували, що характер руху російської техніки біля кордонів України змінився, «схоже на формування бойових порядків».

Невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну щодо засновника CIT Руслана Левієва порушили кримінальну справу про «фейки» про армію РФ. У травні 2022 року його заочно заарештували. Тоді ж стало відомо, що другим обвинуваченим у цій справі є журналіст Майкл Накі, якого суд заочно заарештував через кілька днів. На Youtube-каналі Майкла Накі щобуднього дня виходить зведення, підготовлене командою CIT.