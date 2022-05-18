Суд у Москві заочно заарештував засновника CIT Руслана Левієва

Басманний суд Москви заочно заарештував засновника Conflict Intelligence Team Руслана Левієва у справі про поширення «фейків», повідомило видання «Медіазона».

Згідно з повідомленням, із відповідним клопотанням до суду раніше звернувся Слідчий комітет Росії.

На суді слідчий повідомив, що кримінальну справу стосовно Левієва порушили 16 березня. Сам Левієв зараз перебуває за межами Росії.

Другим фігурантом справи є журналіст та блогер Майкл Накі. МВС Росії оголосило його у розшук.

Conflict Intelligence Team заснована у 2014 році Левієвим. Проєкт розслідує обставини збройних конфліктів, у тому числі в Україні, Лівії, Сирії. Наразі дослідники перевіряють та аналізують інформацію щодо війни в Україні.