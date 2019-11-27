Розслідувач із команди дослідників збиття літака МН17 повідомив, що на нього напали у Москві

Невідомі у столиці Росії Москві 27 листопада скоїли напад на розслідувача із Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левієва, про що він сам сповістив на сторінці у Facebook.

«Йшов вранці дворами додому, поступово зі мною порівнявся якийсь чоловік. Далі провал пам’яті і наступне, що вже пам’ятаю, як заходжу додому вже весь в зеленці і з гулом в голові. Коротше, отримав удар в щелепу, а те, що на лобі, біля скроні, швидше за все, – при падінні вдарився. Ніяких криків, розмов, запитань наче не було. Серйозних пошкоджень немає», – повідомив Левієв.

Він припустив, що причиною нападу могло стати інтерв’ю, в якому йшлося про осіб, які, як стверджує Левієв, планували напад на нього ще влітку.

Руслан Левієв – один з найвідоміших російських розслідувачів. Кілька років працював в команді опозиціонера Олексія Навального. Він і Conflict Intelligence Team вже ведуть розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга», який був збитий влітку 2014 року в небі над Донбасом. Саме команда CIT допомогла розслідувачам Bellingcat знайти фотографії, які доводять, що «Бук», з якого був збитий літак, належав 53-й бригаді ППО Росії, дислокованій у Курській області.