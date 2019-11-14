Вплив Росії на «ДНР» був більшим за військову підтримку – заява слідства у справі МН17

Спільна слідча група (JIT), яка розслідує збиття літака рейсу МН17 у небі над Донбасом у липні 2014 року, дійшла висновку, що зв’язки лідерів угруповання «ДНР» із офіційними особами Росії не обмежувалися лише військовою підтримкою. Про це 14 листопада заявив голова центрального підрозділу кримінальних розслідувань поліції Нідерландів Енді Крааґ.

Він нагадав, що в червні 2019 року Спільна слідча група висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у причетності до збиття літака рейсу МН17.

«Ми також повідомили, що розслідування щодо інших причетних осіб триває. Ми показали, що збройна група в Донецьку була на зв’язку з російськими урядовцями щодо військової підтримки. Останній аналіз заяв свідків та іншої інформації виявив, що вплив Росії на «ДНР» йшов далі, ніж військова підтримка. Зв’язки між російськими офіційними особами та лідерами «ДНР», як виглядає, були набагато тіснішими», – сказав Енді Крааґ.

Його колега з Австралії, член Спільної слідчої групи Дейвід Нелсон відзначив, що на додаток до звичних мобільнгих телефонів бойовики використовували захищені канали зв’язку.

«Значна кількість із них, як виглядає, була надана Російською Федерацією, більше того, використовувалася російськими високопосадовцями у їхніх контактах із бойовиками», – додав розслідувач із Австралії.

Спільна слідча група 14 листопада оприлюднила наступну серію записаних розмов. У них названі прізвища радника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу, директора ФСБ Олександра Бортникова.

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, коли був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

8 жовтня 2019 року парламент Нідерландів проголосував за розслідування причин того, чому Україна в 2014 році не закрила повітряний простір під час бойових дій на Донбасі.