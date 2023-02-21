У Росії порушили другу кримінальну справу проти експерта, який робить щоденні зведення про війну

Слідчий комітет Росії порушив другу кримінальну справу про «фейки» про російську армію проти засновника Conflict Intelligence Team Руслана Левієва (Карпука). Про це фахівець, який щодня робить зведення про перебіг війни Росії проти України, повідомив у твітері.

Приводом для справи стали слова Левієва під час стріму на ютуб-каналі «Популярна політика» про обстріл російськими військами дитячої лікарні у Маріуполі. У ухвалі про порушення справи йдеться, що міністерство оборони Росії заперечує свою причетність до цього інциденту. Левієва звинувачують за пунктом «д» частину 2 статті 207.3 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Першу кримінальну справу за статтею про «фейки» проти Левієва порушили в березні 2022 року, а в травні Басманний суд Москви заочно заарештував експерта. Другим фігурантом у цій справі є блогер Майкл Накі, на каналі якого виходять зведення Левієва. Левієв та Накі перебувають за межами Росії.

Про нову кримінальну справу проти себе повідомив і співавтор зведень Левієва Майкл Накі.

Conflict Intelligence Team заснована у 2014 році Левієвим. Проєкт розслідує обставини збройних конфліктів, у тому числі в Україні, Лівії, Сирії. На початку березня 2022 року Левієв повідомив, що CIT закрив офіс у Москві, його співробітники в повному складі залишили країну, щоб мати можливість продовжувати роботу та «фіксувати кожний хід війни, оскільки в майбутньому це обовʼязково буде потрібне для суду».