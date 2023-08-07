Європейські компанії втратили 100 мільярдів євро після 24 лютого 2022 року – FT

Прямі втрати європейських компаній, повʼязані з їхньою діяльністю в Росії, становили не менш як 100 мільярдів євро від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це пише Financial Times із посиланням на фінансові звіти 600 найбільших компаній.

За даними видання, 176 європейських компаній відзначили знецінення своїх активів, «витрати, повʼязані з обмінним курсом», а також витрати щодо продажу, закриття або скорочення бізнесу.

Найбільших втрат, пише FT, зазнали енергетичні підприємства. Зокрема, BP, Shell та TotalEnergies зазнали сукупних збитків на 40,6 мільярда євро. Однак їм вдалося покрити їх за рахунок прибутку від вищих цін на нафту та газ.

Також великих збитків зазнали фінансові компанії, зокрема банки, страхові та інвестиційні компанії, вони втратили близько 17 з половиною мільярдів євро. Виробники автомобілів зазнали збитків на суму 13,6 мільярда євро.

За даними газети, найбільше з європейських фірм постраждали британські компанії, які втратили понад 30 мільярдів євро. На другому та третьому місцях німецькі та французькі фірми, які в сумі втратили понад 40 мільярдів. Також великих збитків зазнали компанії з Італії, Ірландії та Данії.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато іноземних компаній заявили, що зупинять роботу на російському ринку або підуть із країни.

За підрахунками Київської школи економіки, понад 260 західних компаній повністю залишили РФ, ще понад 700 зупинили операції, а близько 1400 продовжують роботу в незмінному режимі.