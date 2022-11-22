Без Hyundai, Kia та BMW – завод у Росії припинив співпрацю з автоконцернами

У Росії офіційно припинив співпрацю з південнокорейськими концернами Hyundai, Kia та німецьким BMW автоскладальний завод «Автотор», розташований у Калінінграді на Балтиці. Про це повідомив голова ради директорів російського холдингу Валерій Горбунов, інформує 22 листопада «РИА Новости».

Горбунов зазначив, що наразі невідомо, на який термін зупинене складання автомобілів провідних світових брендів, проте «Автотор» готовий відновити співпрацю з компаніями, коли вони повернуться на російський ринок. Голова ради директорів заявив, що холдинг уже знайшов нових партнерів зі складання. Йдеться про три нові бренди, їхні назви Горбунов не вказав.

Раніше були повідомлення, що «Автотор» веде переговори з китайським державним автоконцерном BAIC та підрозділами Chery.

Автохолдинг «Автотор» заснований у 1994 році. До початку повномасштабної війни проти України завод складав до 250 тисяч машин на рік. Це не було повноцінне виробництво – підприємство отримувало машинокомплекти і складало докупи деталі, вироблені за межами Росії. Це дозволяло автовиробникам збільшити прибутки – за постачання готових машин доводилося платити більше податків.

З 1 березня німецький концерн BMW зупинив складання своїх автомобілів на «Автоторі» та постачання автомобілів на російський ринок.

На початку травня «Автотор» виділив співробітникам ділянки під городи «у звʼязку з непростим економічним становищем». Земля знаходиться на ділянці заводу. Розмір наділів – 10 соток.