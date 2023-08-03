Путін заявив, що всі чиновники мають їздити на російських автомобілях

Президент Росії Володимир Путін заявив, що «всі чиновники країни мають їздити на вітчизняних автомобілях». Про це він сказав на зустрічі із керівниками підприємств обробної промисловості, передають російські ЗМІ.

«Міністерства, відомства, управління справами звернулися з проханням продовжити [закупівлі], зробити акцент, по суті, на автомобілях іноземного виробництва, продовжити таку практику. Я сказав, що це має бути абсолютно виключено і всі чиновники країни повинні їздити на вітчизняних автомобілях», – сказав Путін.

За його словами, «це буде скромніше, аніж раніше», але, на думку Путіна, – «нічого страшного, навпаки, навіть добре».

При цьому Путін сказав, що відмовлятися від імпорту не потрібно, але «базові речі» мають бути орієнтовані на російського виробника.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну автовиробники Hyundai, Toyota (Lexus), Skoda Auto, Renault, Mercedes-Benz та інші зупинили виробництво у Росії. Деякі компанії передали свої активи російським партнерам. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota та Mazda призупинили постачання своєї продукції до РФ.

У червні цього року Євросоюз заборонив експорт до Росії електричних та гібридних машин, нових та вживаних автомобілів класу люкс.

Наприкінці липня Японія також заборонила постачати в Росію нові та вживані автомобілі з об’ємом двигуна понад 1,9 літра, гібридні автомобілі та електрокари.

Напередодні стало відомо, що і Грузія запровадила заборону на експорт та реекспорт американських автомобілів до Росії з 1 серпня. Аналогічна заборона для європейських автомобілів почне діяти з 26 вересня.

За даними Association of European Business, автомобільний ринок Росії торік скоротився на майже 60%.