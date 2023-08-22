Українці виступають категорично проти миру в обмін на територіальні поступки – опитування

Понад 90% українців вважають неприйнятною ситуацію, за якої умовою припинення російської агресії буде визнання окупованих територій України частиною РФ. Про це свідчать оприлюднені 22 серпня результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 9 до 15 серпня 2023 року.

Водночас щодо інших імовірних вимог Росії для припинення агресії учасники опитування не настільки категоричні – 80% вважають неприйнятним скорочення чисельності ЗСУ в мирний час (готові підтримати таке понад 13%), 75% виступають проти надання російській мові статусу офіційної або державної (понад 18% готові пристати на таку пропозицію), майже 74% не готові підтримати відмову від вступу України до НАТО (понад 18% сприймають таку ідею). Найбільш непринциповим питанням із цього списку опитані українці вважають відмову від політики декомунізації – дві третини (68,7%) не сприймають цього.

Майже половина українців (49%) вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, близько третини (32%) – що в неправильному, решта не визначились.

«Востаннє позитивні оцінки переважали тільки у 2019 році, після президентських та парламентських виборів, коли більшість громадян виявляли високу довіру до органів влади та позитивні очікування щодо майбутніх перетворень у країні», – нагадують соціологи.

В опитуванні взяли участь 2019 респондентів віком від 18 років, які проживали на підконтрольних Україні територіях Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей та місті Києві.