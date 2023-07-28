Понад половина українців готова терпіти наслідки війни заради перемоги – опитування

Понад половина опитаних українців (53%) готова терпіти наслідки війни зараз заради перемоги у майбутньому. Якнайшвидшого завершення війни за будь-яких умов бажає менш як третина (30%), проте справді готові піти на хоч якісь поступки заради швидкого закінчення війни лише 8% респондентів.

Такими є результати опитування, проведеного на замовлення громадянської мережі «Опора» Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 5–15 червня.

«Станом на середину червня 2023 року понад три чверті українців (77%) були цілком упевнені в перемозі України, ще 16% скоріше вірили в перемогу. Таким чином, ситуація з вірою в перемогу лишається практично незмінною з серпня 2022 року. Високий рівень віри в перемогу пояснюється усвідомленням громадянами високої загрози винищення всього народу в разі воєнної поразки. Частка респондентів, які не вірять у перемогу, достатньо мала, що не дозволяє виявити причини такої зневіри», – вказують дослідники.

54% населення України серед можливих гарантій безпеки для країни обирають вступ до НАТО.

Соціологи методом face-to-face опитали 2001 респондента віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві.