Мінінфраструктури: Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні

Україна та Румунія планують відкриття нового пункту перетину кордону, повідомляє Міністерство інфраструктури 17 серпня.

За повідомленням, Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди між двома країнами щодо відкриття нового міжнародного пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй. Він буде розрахований на пропуск вантажних транспортних засобів.

Як пояснює міністерство, російська агресія порушила логістичні ланцюги та збільшила навантаження на автомобільні пункти пропуску. Це створило потребу в рішеннях щодо розбудови прикордонної інфраструктури.

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«Водночас вантажопотік до Румунії вже складає 18% серед всіх країнів-сусідів України та займає друге місце загалом. Новий пункт пропуску буде розрахований на пропуск 500 вантажівок на добу, близько тисячі легкових авто та 100 автобусів», – йдеться в коментарі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача.

Румунія межує із Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями України, а також відділена від Одеської області рікою Дунай.

За даними Держприкордонслужби, між країнами є 14 пунктів перетину кордону, з них два – Порубне-Сірет та Дякове-Халмеу – призначені для перевезення вантажів автомобілями.