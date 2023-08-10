«105 тисяч виїхали і живуть понад рік за кордоном» – Верещук про те, кому скасовують виплати ВПО

Виплати втратять українці, які за визначенням не є внутрішньо переміщеними особами, зокрема, ті, хто виїхали за кордон. В інтервʼю Радіо Свобода розповіла Ірина Верещук, віцепрем’єр–міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кошти не отримуватимуть ті, хто перебуває за кордоном довше, аніж 30 календарних днів без обґрунтованих причин.

«Ті, хто виїхали за кордон не на стажування, не на лікування, а на проживання. Які живуть там 2–3–4 місяці, подалися на виплати там, в їхні соціальні служби і отримали цей тимчасовий захист. Вони, звичайно, не є внутрішньо переміщеними особами», - пояснила віцепремʼєр–міністерка.

Також без виплат залишаться люди, які повернулися на своє місце проживання. Ці зміни, як повідомлялося раніше, мали запрацювати з 1 серпня 2023 року.

А вже з 1 вересня виплати припинять ще деяким категоріям ВПО, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

«Якщо людина отримує 100 тисяч гривень зарплати, а у нас є такі зарплати, якщо людина отримує навіть 50 тисяч гривень зарплати, їй не потрібні 2 тисячі гривень від держави. Будьмо щирі. Якщо людина мала кошти купити нове авто, ми говоримо тільки про нове авто не старше 5 років, за той період, коли отримує виплати, не за весь період, не з 2022 року. А тільки з того часу, коли постанова вступила в дію, з 15 липня. От коли буде встановлено, що людина купила у цей період з 15 липня авто і претендує на виплати, або будинок за 50 тисяч доларів і претендувати на 2 тисячі – це не чесно», – заявила урядовиця.

Верифікацію ВПО, за словами Ірини Верещук, Мінфін і Мінсоц розпочали 1 серпня і вже є перші результати. Зокрема, виявилося, що 10 тисяч осіб, які рахуються померлими, отримують виплати.

«Це перші такі результати. 10 тисяч людей, які в РАЦСІ у нас рахуються як такі, що померли, на них видане свідоцтво про смерть, отримують такі виплати. І таких випадків є, як ви бачите, 10 тисяч. 105 тисяч – це ті, хто виїхали, живуть понад рік за кордоном. Тобто оформили ВПО, отримують ці ВПО, але живуть понад рік за кордоном. 105 тисяч, але тут теж люди потребують. Ми дуже хочемо, щоб це було справедливо», – повідомила віцепремєр–міністерка.

Раніше повідомлялося, що уряд продовжив виплату допомоги для ВПО з 1 серпня 2023 ще на пів року.

Загалом, як розповіла міністерка, в Україні сьогодні обліковані 4,9 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Але реальна цифра майже 7 мільйонів, – зазначає Верещук.

«Є такі, які просто не звертались за довідкою. З них, з тих 4,9 мільйона, 2,6 мільйона – це ті, хто отримують виплати щомісяця. От уже майже півтора року. 2 і 3 тисячі, ви знаєте цю суму», – сказала урядовиця.

На запитання чи планують підвищувати виплати ВПО, Ірина Верещук відповіла, що спершу збираються навести порядок, щоб зрозуміти, який є резерв.

«От коли ми наведемо лад, ті, хто реально мають великі заробітні плати, ті, хто мають депозити, автівки і будинки, ті, хто не мають права на такі виплати за визначенням, відсіються, ми побачимо, скільки у нас є цей резерв. Бо ніхто не ставить собі за мету щось на комусь економити», – наголосила Верещук.

За словами міністерки, для фінансування ВПО цьогоріч необхідно 72 мільярди.

«Ми щомісяця шукаємо... Ми йдемо до наших партнерів, бо це найбільша стаття видатків після СБУ», – резюмувала урядовиця.

В Україні станом на початок 2023 року офіційно зареєстровано понад 4 мільйони 850 тисяч внутрішньо переміщених осіб.