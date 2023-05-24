У Києві проживає майже 400 тисяч внутрішніх переселенців – КМДА

На сьогодні в Києві зареєстровано майже 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, повідомила у середу пресслужба Київміськадміністрації.

«Із них понад 66 тисяч – діти до 18 років. Майже 14 тисяч – люди з інвалідністю. Близько 250 тисяч переїхали до Києва з територій, на яких ведуться бойові дії. Тобто це люди, які лишилися практично без нічого», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, однією з найгостріших проблем для ВПО є пошук житла.

Столична влада каже, що цього року заплановано виділити з бюджету Києва 130 мільйонів гривень на придбання в комунальну власність житла для надання в тимчасове користування, в тому числі, для переселенців.

«За соціальною програмою «Прихисток» (компенсація надається фізичним особам-громадянам України, які є власниками житла, або їх представниками, і які прийняли у себе внутрішньо переміщених осіб) у Києві розміщено 12 тисяч 261 внутрішньо переміщену особу. Допомогу сплачено у майже 11 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

В Україні станом на початок року офіційно зареєстровано понад 4 млн 850 тисяч внутрішньо переміщених осіб.