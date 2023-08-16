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Новини | Економіка

Росія може повернути обовʼязковий продаж валютного виторгу

Російська влада обговорює повернення обовʼязкового продажу експортерами валютного виторгу, повідомляє агенція Reuters із посиланням на пʼять неназваних джерел.

Влада намагається зупинити падіння рубля, що досяг позначки в 100 рублів за долар на тлі війни з Україною. Зусилля Центробанку, який підняв відсоткову ставку відразу з 8,5% до 12%, мали лише короткочасний вплив на динаміку курсу, стверджують співрозмовники агенції.

Обовʼязковий продаж валютного виторгу був запроваджений невдовзі після нападу Росії на Україну, щоб стабілізувати фінансову ситуацію з огляду на масштабні західні санкції. Пізніше її скасували.

Джерела Financial Times кажуть, що у владних колах обговорюють пропозицію зобовʼязати російських експортерів продавати до 80% свого виторгу в іноземній валюті впродовж 90 днів після постачання. Компанії, які проігнорують цю вимогу, втратять державні субсидії.

Інші заходи передбачають заборону на виплату дивідендів і надання кредитів за кордоном.

Підвищення ключової ставки до 12% 15 серпня відбулося на тлі обвалу курсу рубля. 14 серпня на торгах Московської біржі долар та євро оновили максимуми з березня 2022 року. Долар перевищив 101 рубль, а євро – 110 рублів. Таким чином, з початку року рубль упав до долара більш як на 40%.

Експерти вважають, що рубль слабшає через те, що на внутрішній ринок надходить недостатньо валюти через скорочення експортного виторгу. При цьому є попит на валюту з боку імпортерів та великого бізнесу.

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