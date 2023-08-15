Банк Росії позапланово підвищив ключову ставку до 12% річних

Рада директорів Банку Росії на позачерговому засіданні 15 серпня підвищила ключову ставку до 12% річних.

Це друге поспіль підвищення ключової ставки за останній місяць на тлі послаблення курсу рубля. У липні на плановому засіданні центробанк Росії підняв ставку з 7,5% до 8,5% річних, до цього вона не змінювалася з вересня 2022 року.

У лютому 2022 року Банк Росії підвищував ключову ставку одразу до 20% річних через вплив на економіку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Потім почалося її послідовне зниження до 7,5%.

Цього разу Банк Росії вирішив не чекати на планове засідання ради директорів 15 вересня після того, як учора, 14 серпня, на торгах Московської біржі долар і євро оновили максимуми з березня 2022 року. Долар перевищив 101 рубль, а євро – 110 рублів. Таким чином, з початку року рубль упав до долара більш як на 40%.

Помічник президента Росії Максим Орєшкін заявив, що головна причина послаблення рубля – м’яка грошово-кредитна політика Банку Росії. При цьому він стверджував, що центробанк РФ може нормалізувати ситуацію.

У самому банку падіння курсу рубля пояснювали іншими факторами. Так голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна ще в середині липня пов’язувала послаблення рубля зі зміною динаміки зовнішньої торгівлі й зростанням дефіциту бюджету.

Опитані російським РБК експерти також вважають, що рубль слабшає через те, що на внутрішній ринок надходить недостатньо валюти через скорочення експортної виручки. При цьому є попит на валюту з боку імпортерів і великого бізнесу.

Після того, як ЦБ вирішив підняти ключову ставку, біржові курси долара та євро до рубля знизилися. Станом на 11-ту ранку долар на Московській біржі торгувався на рівні 96 рублів, євро – 104 рублів.

Ключова процентна ставка – це мінімальний відсоток, під який центральний банк РФ видає кредити комерційним банкам. Ті у свою чергу видають кредити громадянам і компаніям під власний відсоток, що вищий за відсоток центробанку.

Таким чином, із підвищенням ключової ставки підвищуються ставки за споживчими кредитами. Громадяни та компанії беруть менше кредитів, внаслідок чого знижується загальна купівельна спроможність населення і розвиток бізнесу, а це гальмує зростання економіки.