Курс долара в Росії сягнув 99 рублів, це новий рекорд за 16 місяців

Курс долара під час торгів на Московській біржі піднявся вище 99 рублів. Курс євро перевищував 109 рублів, це сталося вперше з 23 березня 2022 року, зазначає агенція «Інтерфакс».

За рік – від серпня 2022-го до серпня 2023-го – російська валюта девальвувала більш як у півтора раза щодо долара. Торік у цей же період за американську валюту в Росії давали близько 60 рублів, тепер курс наближається до 100.

У лютому 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, курс досяг позначки понад 120 рублів за долар, але за кілька місяців російський Центробанк повернув його до значень, які були перед масштабним вторгненням. Зараз девальвація відбувається уповільнено, в регульованому режимі.