Захист АЕС, фронт і виробництво зброї – Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки

Засідання Ставки верховного головнокомандувача сьогодні пройшло у розширеному форматі, повідомив президент України Володимир Зеленський.



За словами президента, протягом двох годин обговорювалися основні виклики – захист АЕС, ситуація на фронті та нарощування власного виробництва військової техніки та озброєння.



«Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора «Енергоатома» Котіна та директора ХАЕС Козюру.Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ», – написав він у телеграмі.



Зеленський додав, що на засіданні Ставки також подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонту техніки західного зразка.

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Попередня засідання Ставки 1 липня провели на Рівненській атомній електростанції. Пізніше у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні обговорювалися ключові питання безпеки у північних регіонах та заходи на посилення безпеки.

Після цього Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний знову відвідав Рівненську АЕС задля опрацювання питання обміну інформацією між військом та енергетиками.

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Ввечері 4 липня Генштаб ЗСУ заявив про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом». За даними штабу, на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків окупованої ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

«Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», – зазначили у Генштабі.

Перед цим у «Росенергоатомі» заявили, що Україна нібито має атакувати Запорізьку АЕС в Енергодарі в ніч на середу, 5 липня.