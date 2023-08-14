Пашинський заперечує, що отримав надприбутки від постачання зброї Україні: деталі розслідування New York Times

Компанія, пов’язана з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським, якого підозрювали в корупції до повномасштабного вторгнення Росії, стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду в Києві на початку агресії у лютому 2022 року. До такого висновку дійшло у своєму редакційному розслідуванні видання New York Times (NYT), повідомляє Голос Америки.

NYT пише, що компанія Сергія Пашинського, про якого президент Володимир Зеленський у жовтні 2019 року сказав: «Вийдіть на вулицю і запитайте: Пашинський – це бандит чи ні? Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте – 100 людей скажуть «так»… Я ж не впливаю? Не впливаю. Ну і все», і який очолює Українську асоціацію торгівлі зброєю, допомогла Україні отримати перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів.

Але схема закупівлі снарядів, куль та бомб по всій Європі, передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників, що в результаті призвело до значного збільшення ціни, перед тим як зброя потрапляла до Міністерства оборони України.

Як стверджує у своєму розслідуванні New York Times, продажі компанії Пашинського «Українська бронетехніка» склали за минулий рік рекордних понад 350 мільйонів доларів, порівняно з 2,8 мільйона доларів за рік до війни.

Результати розслідування видання опублікувало на тлі запиту адміністрації президента Байдена до Конгресу США щодо додаткового фінансування допомоги Україні на мільярди доларів.

10 серпня американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні до кінця року понад 13 мільярдів доларів на екстрену оборонну допомогу та ще понад 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку.

При цьому низка консервативно налаштованих представників Конгресу виступає проти надання Україні додаткового фінансування. Частина з них посилається на корупцію в Україні як на одну з причин для відмови у збільшенні підтримки.

Як пише NYT, говорячи про боротьбу з корупцією, влада президента Зеленського заради того, щоб забезпечити зброєю передову, «воскресила фігури із важкого минулого України та скасували, принаймні тимчасово, роки антикорупційної політики».

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, якого цитує видання, сказав, що влада усвідомлювала ризики, але їй потрібно було за всяку ціну максимально забезпечити фронт «негайно».

NYT стверджує, що значна частина грошей, які підживлюють ці схеми, надходить від європейської допомоги. Але європейські та американські чиновники обходять цю проблему, побоюючись підіграти наративу Росії про те, що український уряд безнадійно корумпований і має бути замінений.

Проте приватно вони кажуть, що відновлення таких схем є однією з причин, чому американський і британський уряди купують боєприпаси для України, а не просто передають гроші.

Пашинський відкидає звинувачення

За даними NYT, Пашинський зараз знову перебуває під слідством, а українська влада ретельно перевіряє ціноутворення у його компанії та і його фінансові відносини з офіційними особами, які відповідають за закупівлі, та компаніями за кордоном. Про це репортерам NYT повідомили двоє чиновників, знайомих із цією справою, які сказали, що не були уповноважені обговорювати слідство.

Я ніколи не був і ніколи не буду втіленням чи символом корумпованої системи

У розмові з NYT Сергій Пашинський визнав, що кримінальне розслідування проти нього триває, але сказав, що «воно було мотивоване помилковим уявленням урядовців про те, що продавці зброї отримують несправедливо високі прибутки». Він заперечив свою фінансову зацікавленість у збройовому бізнесі, а також сказав, що роки скандалів навколо його «нібито корумпованості» є російськими кампаніям дезінформації.

«Я ніколи не був і ніколи не буду втіленням чи символом корумпованої системи», — сказав Пашинський.

Українська влада останнім часом зробила кілька нових кроків для боротьби з корупцією.

11 липня Рада національної безпеки України ухвалила рішення звільнити всіх керівників обласних центрів комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців через підозру в хабарництві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО. Він відзначив, що «загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри».

Також у середу Верховна Рада України ухвалила закон, що посилює Антимонопольний комітет.

Як повідомив Голос Америки, виконувачка обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що незважаючи на війну, Україна продовжує вести боротьбу з корупцією, і «вжила рішучих дій для посилення підзвітності, прозорості та корпоративного управління».