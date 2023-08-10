AP: Байден проситиме у Конгресу 13 мільярдів доларів на підтримку України

Президент США Джо Байден 10 серпня звернеться до Конгресу з проханням надати Україні понад 13 мільярдів доларів екстреної допомоги, пише агентство Associated Press із посиланням на неназване джерело, знайоме з питанням, але не уповноважене говорити офіційно.

Останнє подібне прохання Білого дому, зроблене в листопаді, задовольнили, Конгрес схвалив виділення більше коштів, ніж просив президент-демократ.

Очікується, що Білий дім також попросить 12 мільярдів доларів на поповнення фондів ліквідації стихійних лих. Офіційно ці запити ще не були оприлюднені.

Новий пакет також, ймовірно, буде підкріплений коштами на інші внутрішні потреби, що може залучити ширшу політичну підтримку республіканців.

Раніше агентство Reuters повідомило, що влада США цього тижня оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів.

Попереднього разу, наприкінці липня, США передали Україні озброєнь на 400 мільйонів доларів, у тому числі ракети для РСЗВ HIMARS, систем ППО Patriot та NASAMS, а також БТР Stryker. Усього з початку повномасштабної військової агресії РФ в Україні Пентагон надав Києву 43 пакети допомоги на суму 43 мільярди доларів.

Читайте також: Припинити допомогу Україні чи дати більше ресурсів для перемоги: який висновок зробить Захід з темпу контрнаступу ЗСУ?