Суд виправдав Пашинського – помічник адвоката

Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського у межах провадження про тілесні ушкодження українцю В’ячеславу Хімікусу. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода помічник адвоката ексдепутата.

З Сергія Пашинського зняли всі звинувачення, заявив помічник адвоката.

На початку січня 2017 року Пашинський повідомив про напад на нього ввечері 31 грудня 2016 року. За його версією, яка повторює повідомлення поліції Київської області про з’ясування обставин нападу, депутат, ледь не врізавшись у темряві на лісовій дорозі в авто з вимкненими габаритними вогнями, попросив чоловіків біля нього ввімкнути ці вогні, після чого один із чоловіків, вочевидь нетверезий, кинувся до депутата з пляшкою в руці й погрозами.

За словами Пашинського, він здійснив попереджувальний постріл у повітря зі свого легального пістолета, але нападник ударив депутата пляшкою по голові; той, упавши, вже лежачи вистрілив нападникові в ногу. Після того депутат надав пораненому медичну допомогу, викликав «швидку» і поліцію.

Натомість постраждалий учасник інциденту стверджував, що попереджувального пострілу Пашинський не робив. За його версією, він допомагав незнайомцеві заштовхнути автомобіль, який заглух, на узбіччя дороги, коли машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!» Хімікус стверджував, що якби не вдарив Пашинського, куля була б у нього не у стегні, а в грудях.

У 2017 році Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Сергія Пашинського. А в листопаді 2018 В’ячеславу Хімікусу повідомили про підозру в хуліганстві. Після того справу проти Пашинського ще раз поновили, закрили і знову поновили з новою кваліфікацією.

Восени 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру на той момент уже колишньому народному депутатові.

7 жовтня 2019 року Печерський районний суд Києва обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без можливості застави. Наприкінці грудня Київський апеляційний суд відпустив Пашинського під домашній арешт.

У квітні 2020 слідчі Державного бюро розслідувань України завершили досудове розслідування у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського за фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.