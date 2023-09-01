Кремль: Путін і Ердоган зустрінуться в Сочі в понеділок

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі 4 вересня, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.



Його слова прозвучали після тижнів спекуляцій щодо того, коли і де двоє лідерів можуть зустрітися наступного разу.



Раніше цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся зі своїм турецьким колегою у Москві.

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Турецька сторона раніше заявляла, що Володимир Путін і Реджеп Ердоган на початку вересня проведуть зустріч, у ході якої обговорюватимуться можливе поновлення участі Росії в чорноморській зерновій угоді чи альтернативи їй. Агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомляло, що зустріч може відбутися 8 вересня.

Раніше в Анкарі очікували, що Путін здійснить візит до Туреччини в серпні. Якби така поїздка відбулася, вона стала б першим візитом російського лідера до НАТО після повномасштабного вторгнення в Україну.

Зернова угода, або Чорноморська зернова ініціатива, за якою продовольство вивозилося із заблокованих Росією чорноморських портів, була укладена в липні 2022 року. Документи підписали з одного боку представники України, Туреччини та ООН, з іншого – Росії, Туреччини та ООН. В угоді обумовлювалися умови безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції Чорним морем із російських та українських портів під гарантії ООН та Туреччини.

17 липня Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив та продовольства не виконано.

З 18 липня російські війська почали майже щоденні обстріли Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру. При цьому причинами обстрілу Кремль назвав атаку на Кримський міст у ніч проти 17 липня.

У середині серпня німецька газета Bild повідомила, що Росія спільно з Туреччиною та Катаром готують нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі. За даними журналістів, країни-учасниці розробляють нову схему експорту російського зерна до бідних країн, згідно з якою Туреччина виступатиме як організатор, а Катар – як спонсор поставок.