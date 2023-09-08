НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику «Приватбанку» Ігорю Коломойському наклали арешт на його активи на 48 годин, повідомила 8 вересня пресслужба НАБУ.

У НАБУ пояснили, що це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.

«На підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже тисячу об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден. До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно», – йдеться в повідомленні.

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Напередодні детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Коломойському, колишньому кінцевому бенефіціару «Приватбанку», про підозу в заволодінні коштами банку. Йдеться про заволодіння коштами на суму понад 9,2 мільярда гривень. У справі фігурують шестеро людей.

2 вересня олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей – про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора. Шевченківський суд Києва обрав йому запобіжний захід: взяття під варту на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.

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Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

У лютому 2023 року Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність націоналізації «Приватбанку».