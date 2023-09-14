У САП повідомили про заочний арешт ексдиректора поліграфкомбінату «Україна», колишнього голови МОЗ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому директору поліграфкомбінату «Україна», підозрюваному у привласненні майже пів мільярда гривень державних коштів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомила у Telegram Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», - йдеться в повідомленні.

У САП не називають імені підозрюваного, але матеріали справи, на які посилається відомство, вказують на Максима Степанова. Саме він у період із 2011-го до 2016 року очолював поліграфкомбінат, а з березня 2020 року до травня 2021 року також був міністром охорони здоров’я.

Степанов разом із ще кількома особами фігурує у справі про завдання пів мільярда гривень збитків державі із залученням компанії-прокладки з реєстрацією в Естонії.