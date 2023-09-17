Мобілізація в армію Росії: як заганяють до війська чоловіків на окупованих територіях?

Отримати паспорт, а потім і «квиток на війну». За інформацією українського Центру національного спротиву – окупаційна влада на так званих виборах до місцевих органів влади, що проводилися тиждень тому, збирала дані чоловіків для «військкоматів». Схоже, що підготовка до чергової хвилі мобілізації в окупації вже йде на повну.

Примусова паспортизація

Шантаж, погрози, образи – три слова, які досить промовисто характеризують процес паспортизації в окупації.

«В мене є враження, що просто дали місцевим чиновникам на відкуп придумувати механізми, якими можна «заганяти людей в паспорти». Хто що хоче, той так і робить. Хтось обмежує доступ до медичної сфери, до, наприклад, інсуліну. Хтось знімає відео, що людей без паспорту депортують. Хтось каже, що дитина не може продовжувати навчання в школах, не отримавши російський паспорт, і не може отримати документ про освіту без російського паспорта», – каже Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINА.

Російські паспорти на окупованих територіях від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почали видавати за максимально спрощеною схемою. Адже, якщо раніше мешканцям окупованої частини Донбасу для оформлення документа доводилося їздити до Ростовської області, то зараз достатньо, наприклад, захворіти.

«У багатьох лікарнях дійсно ставлять такі невеликі центри надання цих послуг адміністративних і ключова річ – ти хочеш отримати медичні послуги, так іди, будь ласка, зроби заявку на російський паспорт, потім у лікарні покажуть, що ти подав заявку на російський паспорт. І ця практика, на жаль, у багатьох тимчасово окупованих населених пунктах практикується російськими окупантами. Тобто це таке загальне штучне загострення гуманітарної кризи для того, щоб вимучити людей», – розповідає речник Центру національного спротиву Остап.

«За їх же ж інформацією, вони нібито вже видали близько мільйона паспортів. Це мова йде про ті території, які були тимчасово окуповані з 2022 року. Ну, звичайно, що це якась піар-акція, в тому числі вони хочуть цим показати, що населення тимчасово окупованих територій сприймає російську владу, воно сприймає окупацію і тому масово намагається отримати російські паспорти. Насправді ж, за тією інформацією, яка є в Головному управлінні розвідки (ГУР), в тимчасово окупованому Мелітополі було видано 19 000 паспортів. Ну, тобто, ви розумієте, от вони кажуть про близько мільйона, а насправді цифри, звичайно, інші», – каже Андрій Черняк, представник Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними наших джерел, на «новоокупованих» територіях документ отримали вже приблизно 450 тисяч осіб. За інформацією української розвідки, на окупованих частинах Донеччини і Луганщини, де діють угруповання «ДНР» і «ЛНР», всього видали близько 1 мільйона 400 тисяч паспортів.

«При тому, там теж постійні перевірки, постійні якісь фільтраційні заходи. І під час цих перевірок окупанти просто знищують українські документи. Людині нічого не залишається, коли в неї немає документів – вона ніхто, і вона тоді звертається, знову ж таки, в окупаційні органи для того, щоб отримати якісь документи, відповідно, вона отримує документи Росії», – продовжує Андрій Черняк.

«Ми розуміємо фейковість цього документа, проте Росії важливо це зробити для того, щоб на внутрішній ринок показувати, що ось «вони громадяни нашої великої країни, вони всі росіяни». Російська пропаганда є нікчемною. Насправді, це все смішно, тому що на псевдореферендумі минулого року там, скільки, 80-90 відсотків громадян висловилися за підтримку нібито входження до Росії. Тобто, чому у вас є проблеми з паспортизацією, якщо у вас такий великий рівень підтримки? Це питання радше риторичне. Тому методи примусові, абсолютно варварські, терористичні», – кажуть у Нацспротиві.

Псевдовибори

Причин екстреної паспортизації – багато. Це і умовний перепис населення, і пошук нелояльних місцевих, і демографічні питання. Але одна з основних причин – так звані вибори у так звані місцеві органи влади, які відбулися минулого тижня. Найкращі результати, звісно ж, у прокремлівській партії «Єдіная Росія».

«Фальсифікація – це коли є реальний демократичний процес, але якісь сили у своїх інтересах прагнуть змінити результат, вплинути на виборців і так далі. Тут немає предмету фальсифікації – немає демократичного процесу. Тут є чиста імітація голосування, виборів, котра реалізується за допомогою адміністративних та інформаційних технологій. Тобто, це просто повна постановка від і до. Ми нічого не знаємо ні про реальну кількість тих, хто там голосував, навіть незрозуміло було, за кого там люди, власне, взагалі голосують. Тобто, це чиста постановка взагалі. Тут слово «вибори» ми можемо тільки в лапках у даному випадку вживати, тому що це не вибори зовсім. Це ось така ж технологія, яка була торік із так званими референдумами», – каже незалежний журналіст Костянтин Скоркін.

За російським законодавством, на місцевих виборах міжнародні спостерігачі не передбачені. Але в так звані «нові регіони» РФ вирішила їх запросити, або ж, краще сказати, привезти, кажуть експерти.

«Росія їх оплачувала, Росія їх запрошувала, Росія забезпечувала, скажімо, і умовами безпеки, умовами проживання, всім іншим. Відповідно, вже у російських ЗМІ заяви були про те, що вибори пройшли прозоро, демократично. І те саме вони говоритимуть, повернувшись до своїх країн. І для Російської Федерації це дуже важливо, для цього інформаційного аспекту, тому що Росія орієнтується отримати в результаті цієї війни, вже зараз, так, плани змінюються, на відміну від перших днів війни, коли вони хотіли всю Україну, зараз вони хочуть отримати ті території, які вони де-факто контролюють.

Путін розраховує все ж таки довести конфлікт до стадії заморозки. Змусити Україну через її західних партнерів, перш за все, сісти за стіл переговорів, і тоді ці псевдовибори будуть аргументом для Російської Федерації говорити про те, що ось населення підтримує Росію, що де-факто чи як вони люблять, говорити «по сложившейся реальности», це те, що ці території вже російські, і це потрібно враховувати в ухваленні рішень на цих переговорах. Мені здається, це один із найважливіших, скажімо, пунктів планів Путіна на ці вибори, – каже головний редактор видання «ОстріВ» Сергій Гармаш.

Що ж до реальної явки та кількості тих, хто голосував, як кажуть, історія замовчує. Але, судячи з досвіду попередніх так званих виборів в окупації, Росія, в принципі, отримала, що хотіла, кажуть експерти.

«Вони, до речі, показали, що насправді все дуже погано з паспортизацією, бо на дільницях було дозволено брати участь у виборах і з українськими паспортами. Тобто їм потрібно було максимально нагнати явку, а тому вони вже змушені були дозволяти голосувати і людям лише з українськими паспортами. Законотворчість на рівні фантастики та зайве свідчення того, що ці вибори взагалі чисто фікція, імітація, суто піарівський захід для окупаційної влади», – каже Костянтин Скоркін.

Мобілізація

Попри те, що так звані вибори закінчилися – паспортизація триває та оберти не зменшує. Причина на поверхні – швидше за все, восени Кремль спробує зібрати черговий мобілізаційний резерв, кажуть експерти.

«Це теж було, до речі, одним із зобов'язань – ті, хто отримував російські паспорти, їх змушували тут же йти у військкомат і ставати на облік військовий. Тому процес триватиме», – каже Сергій Гармаш.

Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу на повідомлення російського телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», який вважається джерелом інсайдерської інформації, близьким до спецслужб РФ. У ньому йдеться про те, що після так званих виборів у Росії почалися «серйозні заходи щодо другої хвилі мобілізації». Але експерти ISW наголошують, що описані плани не нові, і поки не говорять про те, що Путін остаточно вирішив це питання.

«Вони бачать, в кого є паспорт, вони бачать кількість людей, і вони можуть тоді з цими людьми працювати. І якщо людина отримала паспорт, вони її можуть офіційно, як громадянина Росії, мобілізувати до лав збройних сил Росії і відправити в зону ведення бойових дій», – каже Андрій Черняк.

У повідомленні також пишуть, що в РФ хочуть мобілізувати до 175 тисяч резервістів, одночасно проводячи «контрактну мобілізацію» для набору ще 130 тисяч. В українському Генштабі недавно звучала цифра від 400 до 700 тисяч, а, за словами очільника української розвідки Кирила Буданова, там і так щомісяця добирають по 20 тисяч осіб. Що стосується окупованих територій, то, за інформацією начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, там уже приступили до «мобілізаційних процедур».

«Ми на теперішній час чітко повинні розуміти, що людей, які працювали на заводах, в лікарнях, шахтах, їх мобілізували в першу чергу. І вони вже, власне, ті, хто пішли там в бойові частини, вони вже закінчуються, і Росії потрібно когось набирати. Тому зараз вже чоловіків мобілізують, як кажуть там, де приймають: і на КПП, і на соціальних послугах, і під час паспортизації, при оформленні якогось майна, при переоформленні. Тому зараз майже всюди вони мобілізують чоловіків, тих, що ще залишилися», – каже начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Ілюзія реальних виборів, імітація демократії та права голосу. Вся ця «вистава» Росії потрібна лише для того, щоб довести, правда навіть незрозуміло кому, свою нібито, «легітимність» та підтримку українського народу на захоплених територіях. Але натомість Росія лише вкотре доводить, що сама вона там – нікого підтримувати не збирається. Питання тільки, якою ціною вона це робить, якщо вартість визначається людським життям.