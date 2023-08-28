Росія заявляє про мільярдні дотації окупованим частинам України: що відбувається насправді?

411 млрд рублів або близько 4 млрд 391 млн доларів – таку суму, за даними російського РБК, заплановано в бюджеті-2023 РФ на дотації окупованим землям Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Російські ЗМІ порахували: на утримання захоплених «нових територій» іде третина від усіх коштів, які Росія витрачає на дотації усім своїм найбіднішим регіонам, таким як Дагестан, Чечня та Якутія.

На що витрачають мільярди та яка справжня мета такої «щедрості» – з’ясовувало Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Мільярди на проїдання: окупанти підраховують видатки

Президент РФ Володимир Путін оголосив про так зване «приєднання нових територій» – тобто захоплених українських – 4 жовтня минулого року. І ось ЗМІ країни-агресора почали підраховувати, що її економіці принесла окупація частини території України.

Порівнявши доходи й видатки за 5 місяців 2023-го в системі «Електронний бюджет», Forbes Russia у червні констатував: захоплена частина Запорізької області дотаційна на 94,8%, Херсонської на 92,5%, Луганської на 86,8%, Донецької – на 85,7%.

Регіони зазнали нищівих руйнувань під час повномасштабного вторгнення: у великій частині з них економіка зупинилась, а деякі міста – як Попасна чи Соледар – практично зникли з карти.

За даними російського РБК, цього року на утримання окупованої Донеччини планується спрямувати трохи більше 171 млрд руб. (1 млрд 827 млн дол.). І це найбільша дотація з федерального бюджету порівняно з усіма регіонами Росії. Іншим окупованим територіям України теж обіцяють виділити чимало: Луганської області – 113,3 млрд руб. (1 млрд 210 млн дол.); Запорізької – 65,2 млрд руб. (697 млн доларів); Херсонської – 61 млрд руб. (652 млн дол.).

Ці дотації є нецільовими, тобто окупаційна влада має право витрачати їх на свій розсуд. Переважна більшість федеральних коштів, за даними Forbes Russia, іде на виплату зарплат силовикам, бюджетникам, соціальну допомогу та субсидії населенню й бізнесу. Простіше кажучи, щоб просто прогодувати жителів захоплених територій.

Добровільно-примусове «шефство»

Але і це ще не все. У травні минулого року Путін доручив російським регіонам «узяти шефство» над окупованими територіями. Це означає, що вони з власних бюджетів мають профінансувати ремонти доріг, шкіл, житла й інші капітальні будівництва у «підшефних».

Професорка кафедри економічної та соціальної географії МДУ Наталія Зубаревич в інтерв’ю на початку серпня назвала такі зобов’язання «оброком на СВО» («спеціальна воєнна операція», так у Росії називають війну проти України – ред.).

«Більшість регіонів, скажімо так, більш розвинених та середньо-розвинених, зобов’язані посилати на «нові території» будівельників, техніку, сплачуючи з власних коштів, звісно. Покриваючи бізнесу видатки з бюджету. У найбідніших регіонів, де брати нічого – вони самі дотаційні – там основну функцію виконують мобілізовані, тобто там «живою силою» [віддають]», – сказала Зубаревич.

Тож російські мери й губернатори обрали «підшефних», і почали відправляти людей, техніку і гроші. Наприклад, Москва фінансує роботи у Донецьку та Луганську, Пермський край – у Сєвєродонецьку, Свердловська область – у Макіївці. Місцевих жителів до цих робіт, навіть найпростіших – не залучають. У Луганську навіть газони москвичі доглядають.

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Щодня в соцмережах, підконтрольних окупаційній владі на захоплених територіях України, – переможні звіти про відремонтовані дороги, школи й котельні. Але в коментарях люди масово пишуть про неякісні роботи і суцільне окозамилювання.

Похвалився відремонтованими дорогами у своєму телеграм-каналі ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Але в коментарях йому нагадали – хто довів їх до занедбаного стану.

У Маріуполі, який через російську агресію зруйнований на понад 90%, «будують» представники 16 регіонів РФ на чолі з Петербургом. Там, де не вистачає коштів місцевих бюджетів, додають з федерального. І все це «освоюють» місцеві й російські чиновники.

Наприклад, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов проводить гроші на «відбудову Маріуполя» через свій фонд «Побєда», який очолює його друг. Про цю схему написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

«Зростання обігу в понад 500 тисяч разів. Не в два. Не в двадцять. Навіть не в двісті. В 500 тисяч разів. Тобто все це, що пішло на демонтаж драмтеатру, ремонт цілих гуртожитків і таке інше – пройшло через цей фонд в кишені Беглова і ко», – пише Андрющенко.

Втім, судячи з коментарів у соцмережах, навіть імітація «відновлення» на окупованих територіях торкнулася переважно міст, ба більше – лише їхніх центральних районів. Чим далі від Донецька, Маріуполя чи Луганська – тим гірша ситуація.

Показово «піклується» про окуповані території Москва не лише заради підвищення лояльності тамтешніх жителів напередодні місцевих псевдовиборів, каже Донбас Реалії політолог Костянтин Батозький.

«Зараз хочуть діяти трішки інакше, щоб якомога більше людей залучити і фізично привезти якомога більше росіян на окуповані території і назад. Щоб всі побачили, що Путін «приніс» ось ці територіальні здобутки», – зазначає експерт.

Більше про ці псевдовибори агресора в окупації читайте у нашому матеріалі «Як Путіну припарка: навіщо Росії псевдовибори на захоплених територіях» Центральна виборча комісія РФ призначила на 10 вересня «вибори» на тимчасово окупованих територіях України. Цього дня в самій Росії мають відбутися вибори різного рівня, зокрема, довибори у Держдуму РФ, вибори голів і депутатів законодавчих органів у деяких суб'єктах РФ.

У таких «десантів» з російських регіонів є ще й інша мета: змінити демографічний склад населення. Частина російських працівників залишиться на окупованих територіях України. «У мене тут роботи повно, платять непогано, квартиру нормальну зняв з гарними сусідами. З чого це я маю їхати звідси? У мене, можливо, плани на майбутнє в Луганську є», – пише, приміром, у своєму телеграм-каналі будівельник з Москви.

У Маріуполь окупанти завозять заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів Росії. За даними Центру національного спротиву, в Кремлі розробили «план розвитку» міста, згідно з яким до 2035 року хочуть цілеспрямовано переселити в Маріуполь 300 тисяч росіян.

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Інтервенцію фінансового і людського капіталу Кремль проводить не лише для внутрішньополітичних, а й заради економічних цілей, каже Донбас Реалії економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

«З точки зору окупованих територій, вони теж, до речі, використовуються як своєрідний економічний драйвер. Тобто як інструмент амортизації західних санкцій. Ми ж розуміємо, що відновлювальні роботи пов’язані з виробництвом будівельних матеріалів. Це метал, цемент, цегла, інженерне обладнання, труби, кабелі, електротовари і так далі. Це величезні замовлення, які зараз йдуть на російські заводи», – пояснює Кущ.

На скільки вистачить «щедрот» агресора?

У березні цього року міністр будівництва й ЖКГ РФ Ірек Файзуллін заявляв: загалом капітальні ремонти й будівництво на захоплених територіях України стануть федеральному бюджету у 300 млрд руб. плюс ще 50 млрд кредитних коштів. І це не враховуючи видатків з бюджетів регіонів-«шефів».

Двома місяцями раніше колишній «глава уряду» угруповання «ДНР» Віталій Хоценко в ефірі російського РБК заявив: Кремль поставив завдання вивести захоплену частину Донеччини на самоокупність за 10 років.

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Економіст Олексій Кущ впевнений: Росія в нинішніх умовах навіть теоретично не здатна стільки років утримувати населення на окупованих територіях та відбудовувати підприємства й інфраструктуру.

«Від початку архітектура російських резервних фондів містила три рівні: це були резерви Центрального банку, Резервний фонд і Фонд добробуту та розвитку. Після 2014 року, в результаті санкцій, Резервний фонд було повністю вичерпано», – зазначає Кущ.

Економіст впевнений: невдовзі така ж доля спіткає і Фонд добробуту та розвитку. Він спорожніє максимум на початку 2025 року, і в розпорядженні Кремля залишиться тільки Резервний фонд Центробанку.

Навіть російська професорка Зубаревич в тому ж інтерв'ю дала суворий прогноз економіці країни-агресорки: «На 2023-й вистачить, далі проблема буде збільшуватися».

Вочевидь, це усвідомлюють і в Кремлі. Як і те, що у березні 2024-го в РФ мають пройти президентські вибори. Тому масштабне будівництво на окупованих територіях саме зараз – намагання продемонструвати силу і впевненість, вважає Олексій Кущ. А ще деякі аналітики вважають масову ремонтну картинку спробою показати, ніби Росія на окупованих землях України «назавжди»: така собі версія білбордів у Херсоні, звідки ЗСУ вичавили російські війська на початку листопада 2022 року.

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