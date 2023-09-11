СБУ повідомила про підозру ексдепутату Поліщуку, учаснику ефірів у РФ на підтримку агресивної політики Кремля

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому народному депутату України Сергію Поліщуку за статтями про державну зраду і порушення рівноправності громадян залежно від їхньої приналежності.

«До початку повномасштабного вторгнення РФ він (Поліщук – ред.) регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Під час виступів на її ток-шоу «60 минут» екснардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння. Встановлено, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора. Щоб замаскувати «транзакцію», її організатори з РФ проводили платіж через фінустанови третіх країн. За наявними даними, екснардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ», – повідомили в СБУ.

Оскільки, як кажуть в СБУ, Поліщук переховується за кордоном, «тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності».

Інкриміноване ексдепутатові тягне на 15 років позбавлення волі.

Сергій Поліщук був депутатом ВР на початку 2000-х, обирався до парламенту за списком «Блоку Юлії Тимошенко». До 2014 року працював на різних посадах в уряді.