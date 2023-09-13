ЄС подовжує тимчасовий захист для українських біженців – президентка Єврокомісії

Єврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист українських біженців на території ЄС, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у своєму щорічному зверненні до Європарламенту.

«З гордістю повідомляю, що Єврокомісія запропонує подовжити наш тимчасовий захист на українців у ЄС. Наша підтримка України триватиме. Лише цього року ми надали 12 мільярдів на виплату заробітної плати та пенсій, щоб підтримувати роботу лікарняних шкіл та інших служб. І через нашу пропозицію активів ми нарощуємо виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби України (…) Ми будемо поруч з Україною на кожному кроці, скільки буде потрібно», – сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Очільниця Єврокомісії також зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у ЄС знайшли 4 мільйони українців. Ми забезпечили їм доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багато іншого. Це була Європа, яка відповіла на поклик історії», – зазначила фон дер Ляйєн.

Директиву про тимчасовий захист українських біженців активували в березні 2022-го одразу після повномасштабного вторгнення РФ. Українцям надали прихисток на рік, потому подовжили дію директиви ще на рік – до березня 2024 року. Загалом механізм розрахований на три роки, тобто до березня 2025 року.