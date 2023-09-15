ЮНЕСКО: після Одеси до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, внесли об’єкти у Києві та Львові

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вирішив внести об’єкти «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра» та «Львів – ансамбль історичного центру» до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, через загрозу знищення, спричинену російськими атаками.

Як повідомляє пресслужба організації, у комітеті вважають, що «більше немає оптимальних умов для повної гарантії захисту видатної універсальної цінності об’єкта, і йому загрожує потенційна небезпека через війну».

У ЮНЕСКО зауважують, що, перебуваючи під ризиком прямої атаки, ці об’єкти спадщини також вразливі до ударних хвиль.

Комітет констатував, що ці два об’єкти спадщини видатної універсальної цінності залишаються під постійною загрозою з початку вторгнення 24 лютого 2022 року.



Включення цих об’єктів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, також відкриває можливість для додаткової фінансової та технічної допомоги для реалізації нових екстрених заходів – відповідно до заходів, які вже вжила Україна разом з ЮНЕСКО.

У січні«Історичний центр Одеси» внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.

Українські міста, зокрема Київ, Львів та Одеса, регулярно зазнають ракетних обстрілів чи атак дронами з боку Росії. При цьому Москва заперечує обстріли цивільних в Україні.