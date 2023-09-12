В «Укрзалізниці» пояснили, чому не націоналізували «золотий вагон» Медведчука, як планували

В «Укрзалізниці» пояснили, чому через півтора року після їхньої заяви про готовність націоналізувати «золотий вагон» колишнього народного депутата Віктора Медведчука і використовувати його для перевезення дітей та післяопераційних хворих, ці наміри залишилися нереалізованими. Тепер в «УЗ» з’ясували, що питання націоналізації не належать до їхньої компетенції.

Про це йдеться у відповіді на запит журналістів «Схем» (Радіо Свобода).

«АТ «Укрзалізниця» дійсно повідомляла про готовність задіяти вказаний вагон для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Проте слід зазначити, що питання націоналізації, розпорядження, управління, чи передачі арештованого майна, яким є вагон, знаходиться поза компетенцією АТ Укрзалізниця, та лежить в площині компетенцій правоохоронних та судових органів», – ідеться у відповіді журналістам.

13 березня 2022 року на території маєтка обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука журналісти виявили «золотий вагон»-ресторан, оздоблений коштовними елементами.

Того ж дня в АТ «Укрзалізниця» повідомили:

«Укрзалізниця» готова націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни. Наразі усі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим».

20 червня 2022 року Личаківський районний суд Львова повідомив про арешт цього залізничного вагону-ресторану з меблями, предметами інтер’єру та посудом. За інформацією журналістів «Схем», вагон станом на вересень 2023 року продовжує перебувати на земельній ділянці Віктора Медведчука у Пущі-Водиці поруч із його палацом.

8 вересня 2023 року «Схеми» повідомляли, що броньований Mercedes-Benz S500 4 Matic, що перебуває у власності обвинуваченого у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука, зник.

Кума російського президента Віктора Медведчука, якого обвинувачують у державній зраді та порушенні звичаїв війни, українські правоохоронці затримали в квітні минулого року. У вересні 2022-го його передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.

Активи Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні заарештовані. Втім, як повідомляють журналісти Bihus.info, низку активів Тараса Козака і Віктора Медведчука «держава недоарештувала»: деякі компанії, попри арешт, встигли вже декілька разів змінити власників.

У червні 2023 року в Росії Медведчук зареєстрував громадську організацію «Другая Украина» і залучає до неї втікачів з України: політичних коментаторів з уже закритих проросійських телеканалів, депутатів місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачених у держзраді і сепаратизмі політтехнологів.