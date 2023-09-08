Офіс генпрокурора: броньований Mercedes Медведчука зник

Броньований Mercedes-Benz S500 4 Matic, що перебуває у власності обвинуваченого у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука, оголосили у розшук – про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

«Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду Львова накладено арешт на майно підозрюваного М., у тому числі на автомобіль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 року випуску, держномер АА1937ОІ, про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Вказаний автомобіль оголошено у розшук відповідно до постанови слідчого. На теперішній час його місце перебування невідоме», – ідеться у відповіді «Схемам».

Із запитанням про автомобіль колишнього нардепа журналісти звернулися також до Державного бюро розслідувань, слідчі якого проводили досудове розслідування у справі щодо Медведчука. У відомстві відмовилися повідомляти будь-яку інформацію, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Кума російського президента Віктора Медведчука, якого обвинувачують у державній зраді та порушенні звичаїв війни, українські правоохоронці затримали в квітні минулого року. У вересні 2022-го його передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.

Активи Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні заарештовані. У січні 2023 року президент України позбавив Медведчука українського громадянства.

У червні 2023 року в Росії Медведчук зареєстрував громадську організацію «Другая Украина» і залучає до неї втікачів з України: політичних коментаторів з уже закритих проросійських телеканалів, депутатів місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачених у держзраді і сепаратизмі політтехнологів.

У травні 2022 року вийшла друком книжка «1937» журналіста-розслідувача програми «Схеми» Максима Савчука про кума російського президента Путіна Віктора Медведчука.