«Її запам’ятають за лідерство». Відомі постаті, політики та колеги про Інну Кузнецову

16 вересня у Вільнюсі відійшла у вічність донедавна керівниця Київського бюро Радіо Свобода, багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова (1963–2023). Останнім часом вона важко хворіла і перебувала на лікуванні у столиці Литви. На її смерть відреагували відомі політичні і громадські діячі, організації, колеги і друзі. На Радіо Свобода Інна Кузнецова працювала з 2009 року.

Виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеффрі Гедмін заявив, що глибоко засмучений смертю Інни Кузнецової.

«Її запам’ятають за лідерство, яке проявлялося багато в чому: у її відзначених нагородами репортажах, відданості відповідальним, незалежним медіа на її любій батьківщині, а також щирій турботі та постійному наставництві колег і молодших співробітників. Ми всі на Радіо Свобода будемо сумувати за Інною. Вона незамінна», – зазначив він.

Про смерть колеги у Вільнюсі повідомила директорка Української служби Радіо Свобода Марʼяна Драч, зазначивши, що останнім часом Інна Кузнецова почала почувати себе ліпше і мріяла повернутися на роботу до Києва, де має багато учнів і друзів.

Інна Кузнецова була головною редакторкою Радіо Свобода з 2009 до 2020 року, а згодом очолила бюро у Києві.

«Коли активізувалися репресії проти незалежних журналістів у Білорусі та Росії, то Інна допомагала нашим колегам тимчасово переїхати до Києва, бюро стало регіональним хабом. Так само вона сприяла колегам із Афганістану, які опинилися у скруті у 2021 році та спершу евакуювалися до Києва», – згадує Драч.

«Інну знали всі, вона знала всіх. Вона жила журналістикою, присвячувала себе їй повністю. Проводила прекрасні ефіри та інтерв’ю. Дуже любила викладати. Часто запрошувала студентів та інших гостей в редакцію», – наголошує Наталка Седлецька, авторка проєкту розслідувань «Схеми», яка тепер керує бюро Радіо Свобода у Києві.

Раніше Інна Кузнецова була кореспондентом, політичним оглядачем Національного радіо, головним редактором «Радіо Ера FM». Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Посольство США в Україні у мережі X (колишній твітер) написало: «З превеликим сумом дізналися про смерть Інни Кузнецової. Перебуваючи на посадах журналістки, редакторки та керівниці Київського бюро Радіо Свобода, вона відігравала надзвичайно важливу роль, доносячи новини українцям та розповідаючи про Україну світові».

На смерть Кузнецової відреагувала і посол України у США Оксана Маркарова: «Дорога наша Інна Кузнецова, унікальне поєднання високого професіоналізму і глибини з людяністю, скромністю і добротою. Втрата для величезної кількості людей і без перебільшення – втрата для України. Не можу знайти сили повірити і прощатися».

Своє співчуття з приводу смерті Кузнецової висловив парламентський Комітет з питань свободи слова. На сторінці Верховної Ради України у фейсбуці зазначено:

«З 2009 року вона очолювала київське бюро української служби Радіо Свобода, була ведучою програм «Ваша свобода» та «Суботнє інтерв'ю». За її керівництва бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні у 2013–2014 роках. Комітет висловлює щирі співчуття рідним та близьким Інни».

А заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк написала:

«Інна чудова, чуйна, порядна і професійна людина. Очолювала Київську редакцію Радіо Свобода. Ми з нею товаришували, разом були в одній групі в Аспен, часто обмінювались новинами… Світла памʼять, Інно! Ти так любила вирощувати квіти… Спочивай з Богом».

На її смерть відреагувала і заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Вічна пам’ять Інні Кузнецовій», – написала вона.

В останньому пості у свій день народження 30 березня журналістка зазначила: «У давніх планах я уявляла собі цей день по-різному, але аж ніяк не в лікарняному ліжку. Цей рік був дуже тяжким для країни і для мене особисто. Трансплантація кісткового мозку, як кажуть лікарі, відбулась успішно, зараз борюся з побічними реакціями. З висновків цього року – не відкладай нічого на завтра, бо завтра може не настати...»

Відреагував на смерть Інни Кузнецової і п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Пішла з життя керівниця київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова – людина, яка усі ці роки високо тримала планку фахової журналістики в Україні... Вона була високо інтелігентною, тактовною, але водночас справедливою. Помаранчева революція, Революція гідності – у переломні для країни моменти вона була голосом правди. А чесність, незаангажованість – принципи, яких вона дотримувалася непорушно. Мене це захоплювало, викликало повагу і як читача її матеріалів, і під час інтервʼю. Велика втрата для українського суспільства. Мої співчуття рідним та близьким», – написав він.

Відгукнулася на сумну звістку також Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

«Національна рада висловлює свої співчуття рідним, друзям і колегам Інни Кузнецової. Своїм життям і працею вона засвідчила свою любов і відданість Батьківщині. Світла пам’ять!» – йдеться у фейсбучному дописі.

У громадській організації «Український ПЕН», яка заснувала Премію імені Георгія Гонгадзе, зазначили:

«Свободу може цінувати насправді той, хто її втрачав. Це численні автори Радіо Свобода», – розповідала Інна Кузнецова у лекції проєкту «Журналістика незалежної України». Ми висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким і колегам пані Інни. Вічна і світла памʼять».

А виконавча директорка «Українського ПЕН» Тетяна Терен написала:

«Ми ближче познайомилися з Інною Кузнецовою, коли працювали над перекладами «В Ізоляції» Стаса Асєєва. Потім були десятки спільних з Радіо Свобода правозахисних кампаній і подій на підтримку українських заручників Кремля. А загалом Інна відгукувалась на кожне прохання – і її команда підтримувала всі наші культурні проєкти і премії. Інна була частиною спільноти, в якій постала Премія імені Георгія Ґонґадзе, – входила до Капітули й журі проєктів, записала лекцію для курсу «Історія незалежної журналістики України» і завжди була готова допомогти – порадою і справою. А тепер її не стало в день, коли 23 роки тому не стало Гії... Інно, дякую за все!»

Письменник Андрій Курков зауважує: «Здається, двадцять років ходив в редакцію і щоразу радів, коли бачив її посмішку. Сумно. Світла пам’ять Інні».

Згадує Кузнецову і письменник Адрій Любка. «Це з доброї волі пані Інни почалася моя пригода з колумністикою, яка переросла в сотні текстів і кілька книжок, остання з яких – «Щось зі мною не так». Влітку 2012 року пані Інна просто подзвонила й сказала: а напишіть нам на сайт колонку. Я відповів, що не вмію таке. На що вона відповіла: а ви спробуйте. Я спробував – і закрутилося на все життя. Дякую! Вічна памʼять великій Редакторці і чудовій скромній людині», – написав він.

Про співпрацю з Інною Кузнецовою згадують головні редакторки видань «Детектор Медіа» і LB.ua Наталія Лигачова і Соня Кошкіна. «Ти була наймолодшою на нашому курсі і суперпрофі у професії. Дуже чуйною та позитивною, відкритою, без зірковоі хвороби», – пише Лигачова. «Мій приклад в професії, мій старший друг», – наголошує Кошкіна.

Колишній посол України у США Валерій Чалий називає Кузнецову «прекрасним комунікатором».

«Є люди, спілкування з якими наповнює й продовжує наше життя. Тому що з ними комфортно разом працювати, вони щирі та іронічні, є цікавими співрозмовниками.

Серед них є унікальні – яким вдається будувати приязні відносини з великим колом друзів, колег, знайомих. При цьому вони тримаються чітко своїх принципів і відстоюють їх. Але з ними хочеться зустрітися знову й знову…

Інна Кузнецова запам'ятається назавжди саме такою: одною з найкращих в журналістській професії, патріоткою, прекрасним комунікатором. Порядною, щирою, компетентною…

Велика втрата для України...» – зауважив Чалий.

Політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников у своїй статті, присвяченій Інні Кузнецовій написав:

«Інна любила журналістику. І не просто журналістику – українську журналістику. Вона заради неї жила. І я знаю, що сьогодні про неї згадають не тільки люди, які працювали з Інною довгі роки, але й наші зовсім молоді колеги. І наші майбутні колеги, які тільки навчаються фаху. А це означає, що Інну і її відданість журналістиці будуть памʼятати довго, дуже довго, навіть після зміни генерацій в українській журналістиці. Й ми будемо дякувати їй і за це – за те, що наша журналістика залишатиметься фаховою й чесною. І українською!»

Воєнний кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір згадуючи Інну Кузнецову, зазначає:

«В «дорослу» журналістику я потрапив завдяки Інні. Так, саме в дорослу. Будучи студентом, саме вона мене підтримала і привела в професію. І кожен день, а то й через день я отримував поради, уроки, нові завдання.

Еталон професії, приклад людяності і неймовірні вміння керувати – це найменше, що можна сказати.

Вперше під її чітким керівництвом я потрапив на війну як журналіст. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Інна зустріла в лікарні. Утім, завжди тримала руку на пульсі.

Щороку я набирався нових знань завдяки Інні Кузнецовій. Мені бракуватиме тих теплих бесід із нею в її кабінеті: про роботу, життя, домашні справи. Бракуватиме усмішки і розумних порад. Цього бракуватиме усім нам. Нині це ще один стимул дотримуватися того рівня, тих стандартів, які вона задала усім нам».

У соцмережах чимало українських журналістів згадують, як Інна Кузнецова допомогла їм повірити у себе і зробити перші кроки у професії.