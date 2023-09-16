Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

Журналістка. Пам’яті Інні Кузнецової, очільниці Київського бюро Радіо Свобода

Інна Кузнецова, очільниця Київського офісу Радіо Свобода, 2017 рік
(Рубрика «Точка зору»)

Якщо б мене попросили без довгих роздумів назвати людину, здатну бути символом своєї професії, я б відразу згадав про Інну Кузнецову.

Й не тільки тому, що ми разом працювали довгі роки, а перед тим я був гостем на ефірах «Радіо Ера», яке вона не просто очолювала, але створювала як сучасну розмовну радіостанцію. А тому, що кожний, хто знав Інну, бачив як вона буквально жила своєю роботою. Як вона буквально перетворювала на журналістику все навкруги. Як вона мріяла про розвиток цієї професії – тому навколо неї завжди було так багато молодих журналістів й викладання засад нашого фаху було для неї не просто ще однією професією, але й покликанням.

У розмаїтті нових можливостей важко не розгубитися – тим більш людям нашої генерації, тим, хто прийшов до класичної журналістики з її друкованими медіа, радіо й телебаченням. Дивовижно, але саме Інна з її класичною освітою й успішним періодом роботи на радіо вчила своїх колег у Київському бюро Радіо Свобода що це таке – працювати у сучасному медіа, де вже немає цих кордонів між словом, звуком і кадром.

Висока повага до стандартів

Вчила й вчилася сама. Й до того ж демонструвала високу повагу до стандартів, які якраз нерідко й втрачаються у сучасному ставленні до інформації. Мені здається, що саме це – вміння вчитися й вчити та повага до стандартів – й визначали її професійний успіх. І визначали нашу роботу в екстремальній ситуації.

Я, чесно кажучи, був приголомшений тим, як Інна організувала роботу Київського офісу в дні Майдану 2013–2014 років, коли люди неймовірно прагнули чесної інформації, а тодішня влада робила все можливе, щоб такої інформації було якомога менше. Те, що серед небагатьох медіа, на які тоді орієнтувалися українці, Радіо Свобода було на одному з найголовніших місць – її беззаперечна заслуга й відданість нашій місії, тій місії, заради якої Радіо Свобода й створювалось. Й мені дуже прикро, що у воєнні місяці масштабного вторгнення вона вже не могла працювати, бо це також був її час – час професійності, відданості й оперативності.

Залишалася ще й маленькою дівчинкою

Але все це – слова про професію, а де ж слова про людину?

Журналіст, звісно, у професії реалізується й роботою живе. Однак Інна – можливо, у цьому був її професійний секрет і здатність постійно розвиватися – до останнього залишалися не просто солідною журналісткою й менеджеркою, але ще й маленькою дівчинкою, безмежно відданою своїй мамі. Ти міг зайти до неї поговорити про якісь професійні проблеми, а вона починала розповідати тобі про те, як її мама сприймає ту чи іншу політичну ситуацію, чи як вони з мамою обмінюються життєвими порадами. Й ти відчував, що мама для неї на першому місці і це було прекрасно. Бо без любові, без справжньої теплої любові, нічого не буває – ні відданості професії, ні любові до країни.

Інна Кузнецова, очільниця Київського офісу Радіо Свобода, 2015 рік
Інна Кузнецова, очільниця Київського офісу Радіо Свобода, 2015 рік
Ukraine -- Chief Editor of the Kyiv office of "Radio Liberty" Inna Kuznetsova / Головний редактор київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова
Ukraine -- Chief Editor of the Kyiv office of "Radio Liberty" Inna Kuznetsova / Головний редактор київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова

А Інна любила журналістику. І не просто журналістику – українську журналістику. Вона заради неї жила. І я знаю, що сьогодні про неї згадають не тільки люди, які працювали з Інною довгі роки, але й наші зовсім молоді колеги. І наші майбутні колеги, які тільки навчаються фаху. А це означає, що Інну і її відданість журналістиці будуть памʼятати довго, дуже довго, навіть після зміни генерацій в українській журналістиці. Й ми будемо дякувати їй і за це – за те, що наша журналістика залишатиметься фаховою й чесною.

І українською!

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

  • Зображення 16x9

    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Суд обрав нардепу Шуфричу запобіжний захід 31824 views

2

В уряді відреагували на заяви польського міністра не пустити Україну до ЄС через зерно 30160 views

3

Пекін відреагував на зустріч лідерів КНДР і Росії 23179 views

4

Стефанішина не виключає дискусій про «непристойні» мирні пропозиції Україні всередині НАТО 22113 views

5

Прокуратура проситиме суд про арешт Шуфрича – ЗМІ 12252 views

6

МЗС Росії вручило послу США ноту з вимогою, щоб двоє дипломатів американської дипмісії покинули РФ 11215 views

7

Стефанішина про е-декларування: негайне відкриття реєстрів не було «суперпринциповим» для ЄС 9044 views

8

«Катастрофічні пошкодження» – розвідка Британії про удар по кораблях РФ у Севастополі 8877 views

9

Справу щодо «Харківських угод» передали до суду – ДБР 8828 views

10

Генштаб: ЗСУ «в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою» на Донеччині 7319 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG