Відійшла у вічність донедавна керівниця Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова

У Вільнюсі відійшла у вічність на 61-му році життя донедавна керівниця Київського бюро Радіо Свобода, багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова. Останнім часом вона важко хворіла.

Народилася у Києві 30 березня 1963 року. Закінчила факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала кореспондентом, політичним оглядачем Національного радіо, головним редактором «Радіо Ера FM».

На Радіо Свобода працювала з 2009 року.

За керівництва Інни Кузнецової бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року.

Редакція Радіо Свобода висловлює щирі співчуття родині Інни Кузнецової.