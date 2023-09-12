Помер акардеоніст і ексдепутат «Партії регіонів» Ян Табачник

На 79-му році життя у Тель-Авіві помер акардеоніст і колишній депутат «Партії регіонів» Ян Табачник. Про це ввечері 11 вересня повідомили музичні спільноти у Facebook та журналісти, зокрема Дмитро Гордон та Михайло Маслій.

Останнім часом, за повідомленнями, Табачник жив у Ізраїлі. Упродовж останніх двох років боровся о онкологічним захворюванням.

Як повідомив журналіст Маслій, поховають Табачника у Тель-Авіві.

Ян Табачник крім музики, займався політикою – з 2006 року був народним депутатом ВРУ від «Партії регіонів». Від цієї ж партії обирався депутатом і в інші роки.