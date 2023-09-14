У віці 83 років помер перший президент Молдови Мірча Снєгур. Останні роки він тяжко хворів.

Як повідомляє молдовська служба Радіо Свобода, новину про смерть спочатку поширили в соцмережах люди, які близько знали колишнього президента, зокрема Костянтин Тампіза, який був віцепрем’єром Молдови у 1991–1992 роках. Тампіза написав, що Снєгур помер пізно ввечері 13 вересня.

Висловлюючи співчуття родині й усім, хто знав Снєгура, президентка Мая Санду розпорядилася організувати похорон першого голови держави з державними почестями й оголосити 16 вересня днем національної жалоби.

«Пан Снєгур жив в історичні часи і відіграв важливу роль у просуванні незалежності, свободи та суверенітету Молдови. Мірча Снєгур залишиться в нашій пам’яті як людина, яка стояла біля колиски Незалежності Молдови», – заявила Санду.

Мірча Снєгур народився 17 січня 1940 року в молдовському селі Трифенешть. За фахом він був агрономом, здобув ступінь доктора сільськогосподарських наук. Працював у сільському господарстві, а також на різних управлінських посадах у північних районах Молдови.

З 1989 по 1990 рік Снєгур був головою президії Верховної Ради Молдавської РСР. З 3 вересня 1990 року по 1 грудня 1996 року – обіймав посаду президента Молдови. Був активним прихильником законопроєкту, який передбачав надання румунській мові офіційного статусу.

Одне зі своїх останніх інтерв’ю Мірча Снєгур дав Радіо Свобода 2 березня 2022 року, до 30-річчя початку Придністровської війни. Він проводив паралель між цією війною та широкомасштабним вторгненням Росії в Україну.

21 липня 1992 року в Москві тодішні президенти РФ Борис Єльцин і Молдови Мірча Снєгур за присутності ватажка самопроголошеної (2 вересня 1990 року) «Придністровської молдавської республіки» Ігоря Смирнова підписали угоду «Про принципи врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова». Остаточно статус Придністров’я не врегулювали. І конфлікт досі перебуває в замороженому стані.