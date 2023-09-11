Фонду держмайна передали майно російського дизайнера Лебедєва та учасниці «ДНР»

Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна активи російського дизайнера та пропагандиста Артемія Лебедєва – про це ФДМУ повідомив 11 вересня.

«У липні ВАКС в повному обсязі задовольнив позов Міністерства юстиції України та вилучив ці активи у представника країни-агресора. Серед активів – дві квартири у Києві, площею 138,5 квадратних метрів та 193,2 квадратних метрів», – заявила пресслужба відомства.

За даними Фонду, раніше квартири були в прямій власності Лебедєва, потім – через його партнера Костянтина Моршнєва.

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«Окрім цього, Уряд передав ФДМУ активи колаборантки Катерини Мартьянової, яка є заступником голови громадської палати так званої «Донецької народної республіки», – додає Фонд.

Установа планує здійснити необхідні процедури для реєстрації прав власності на це майно. Після цього планується розглянути питання щодо приватизації майна або здачі його в оренду.

«Кошти від продажу або оренди санкційного майна підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії», – йдеться в повідомленні.

У липні Міністерство юстиції повідомило, що Вищий антикорупційний суд України схвалив його позов про конфіскацію на користь держави двох квартир у Києві, які належать російському дизайнеру-пропагандисту Артемію Лебедєву.